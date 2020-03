Coronavirus: Besuch vom Frisör verboten

Berlin. Was darf man noch und was nicht mehr? Eine Frage, die viele Berliner umtreibt. Einige wenden sich mit ihren Anliegen an die Polizei. Über die sozialen Netzwerke gingen täglich Hunderte Anfragen ein, sagte eine Sprecherin. Zuletzt stellte die Behörde klar, dass etwa „Hausbesuche zum Frisieren, zu Kosmetik, Nageldesign“ verboten sind. Und wer umziehen will, darf sich dabei nicht von Freunden, sondern nur von einem professionellen Unternehmen helfen lassen, sofern es sich an die entsprechenden Hygienevorschriften hält.