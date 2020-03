U-Ausschuss zu Gedenkstätte Hohenschönhausen konstituiert

Berlin. Der Untersuchungsausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses zur Stasi-Opfer-Gedenkstätte Hohenschönhausen hat sich am Dienstag konstituiert. In der nichtöffentlichen Sitzung beschlossen die Mitglieder erste Beweisanträge, wie die Vorsitzende Sabine Bangert (Grüne) mitteilte. Nunmehr fordere der Aussschuss zunächst Unterlagen an, bevor er mit der Befragung von Zeugen beginnt. Dies wird wegen der Coronakrise frühestens Ende April möglich sein. Bis dahin sind die Sitzungen des Gremiums ausgesetzt.

Der U-Ausschuss soll die Vorgänge um die Entlassung des Leiters der Stasi-Opfer-Gedenkstätte in Berlin-Hohenschönhausen, Hubertus Knabe, im November 2018 prüfen. Knabe soll nicht entschieden genug gegen mutmaßliche sexuelle Belästigung von Mitarbeiterinnen durch seinen Stellvertreter vorgegangen sein. Er bestreitet das. Ein Rechtsstreit wurde mit einem Vergleich beendet, der Chefposten neu besetzt.

Als Zeuge vor dem Ausschuss soll unter anderem Kultursenator Klaus Lederer (Linke) befragt werden. Der hatte Knabe als Vorsitzender des Stiftungsrates von seinen Aufgaben entbunden. Erwartet im Ausschuss wird auch die Kulturstaatsministerin und frühere CDU-Landesvorsitzende, Monika Grütters. Sie hatte bei der Entlassung Knabes mit Lederer zusammengearbeitet.