„Nachbarn helfen Nachbarn“: Engagierte Helfer sind in Berlin unterwegs und helfen Menschen in der Corona-Krise.

Pandemie So unterstützen sich Berliner in der Corona-Krise

Viele engagierte Helfer sind momentan in Berlin unterwegs und sorgen dafür, dass auch in dieser schwierigen Situation den Menschen in Not geholfen wird. Ohne sie würden viele ältere und kranke Menschen nicht wissen, wie sie alleine zurechtkommen sollen. „Nachbarn helfen Nachbarn“ ist eine Aktion der Berliner Morgenpost, bei der sich Interessierte in unserer Redaktion melden und anderen ihre Unterstützung anbieten oder um Hilfe bitten können.