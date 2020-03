Mit Geduld und Kämpferherz

Berlin. Es soll ja Menschen geben, die schreiben sich ihren Wikipedia-Eintrag einfach selbst, wenn die nötige Aufmerksamkeit von außen sich trotz wachsender Bekanntheit nicht einstellen will. Walid Al-Atiyat gehört nicht dazu. Der Online-Auftritt des 23-Jährigen kommt bisher recht bescheiden daher. 2000 Follower bei Instagram, ein Profil auf der Seite seiner Agentur und der Internet Movie Database, dann hört es fast schon auf. Dabei ist der gebürtige Berliner aktuell in einer Hauptrolle im ersten deutschen Netflix-Film „Isi & Ossi“ zu sehen, stand für die Amazon-Verfilmung von „Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“ vor der Kamera und spielte an der Seit von Jannis Niewöhner in der Grimme-Preis-gekrönten Serie „Beat“.

Aus der ganzen Welt bekomme er in den sozialen Medien Nachrichten, sagt der Schauspieler. Die Reaktionen aus Deutschland seien im Vergleich beinahe verhalten. Vielleicht ändert sich das, wenn Al-Atiyat in dieser Woche in der ZDF-Polizeikomödie „Das Gesetz sind wir“ in einer kleinen Rolle (25. März, 20.15 Uhr) zu sehen ist. Bereits Anfang März spielte er im Lena-Odenthal-„Tatort“ einen Part mit ähnlicher Gewichtung. Das deutsche Publikum erobert man noch immer mit dem Fernsehkrimi.

Deutsche Filmbranche müsse sich mehr trauen, meint der Schauspieler

Solche Angebote seien leider der Standard, sagt der Neuköllner. „Die deutsche Filmbranche muss sich mehr trauen“, findet er. „Wir haben sehr viele Talente, Schauspieler und Schauspielerinnen, die so viel können, es aber nicht zeigen können, weil es keine Chance gibt.“ Auf den Anruf aus Hollywood wartet Walid Al-Atiyat aber dennoch nicht. In Frankreich würde er gerne einmal drehen, weil er die Filme dort möge. Sonst habe er sich immer nur gewünscht, von seinem Job leben zu können – das ist ihm geglückt. „Wenn ich einmal heirate und Kinder bekomme, soll es uns an nichts fehlen“, sagt er, bescheiden wie seine Online-Präsenz. „Eine internationale Karriere ist nicht meine Priorität. Ich wollte es einfach schaffen.“

Zum ersten Mal mit der Schauspielerei in Berührung kam Al-Atiyat während seiner Schulzeit in der Theater-AG. Der Sohn jordanischer Einwanderer wuchs zunächst in Berlin-Marienfelde auf, zog dann für zwei Jahre nach Malta und später zurück nach Berlin in den Stadtteil Neukölln. Auf der Alfred-Nobel-Schule in Britz unterrichtete Maike Plath vom Ensemble des Heimathafens Neukölln die Schüler. Walid Al-Atiyat, der bis dahin Tierpfleger werden wollte, war sofort entbrannt.

Walid Al-Atiyat ist Künstlerischer Leiter der Jugendgruppe am Heimathafen Neukölln

„Als ich zum ersten Mal gespielt habe, habe ich etwas gespürt, das ich vorher nicht kannte. Das hatte nichts mit Schule zu tun, das hatte nichts mit Arbeit zu tun, das hatte nur mit mir selbst zu tun“, erinnert er sich. Trotz anfänglicher Zweifel der Eltern brach er nach der zehnten Klasse die Schule ab, um sich auf die Schauspielerei zu konzentrieren. Inka Löwendorf, Schauspielerin und Gründerin des Heimathafens, stellte einen Kontakt zur Volksbühne her, wo das Nachwuchstalent 2015 und 2016 in verschiedenen Stücken spielte. Eine Schauspielschule hat Al-Atiyat nie besucht. „Die Zeiten an der Volksbühne und am Heimathafen Neukölln waren meine Ausbildung“, sagt er. „Ich lerne von anderen Menschen. Ich gucke und beobachte.“

Seine Fähigkeiten weiterzugeben, sieht der Schauspieler als seine Pflicht an. Seit 2018 ist Walid Al-Atiyat selbst Künstlerischer Leiter der Jugendgruppe am Heimathafen Neukölln. Nebenbei gibt er Unterricht an der Demokratischen Schule X in Heiligensee. Dass seine Karriere auf mehreren Füßen steht, gibt ihm in der aktuellen Krisensituation Zuversicht. Genau wie sein Glaube an Gott und ein unerschütterlicher Optimismus: „Man muss in diesem Beruf Geduld und ein Kämpferherz haben.“