Hochschulen wollen digital ins Sommersemester starten

Berlin. Vorlesungen, Seminare und Prüfungen soll es für Berliner Studenten trotz Corona pünktlich zum Sommersemester wieder geben. Dazu wird an digitalen Angeboten gearbeitet. "Die Hochschulen werden alles in ihrer Macht Stehende organisieren, um für die mehr als 150 000 Studierenden kontaktlose Formate zu entwickeln und, wo möglich, beginnend zum 20. April 2020 umzusetzen", sagte Christian Thomsen, Präsident der Technischen Universität (TU) und Vorsitzender der Landeskonferenz der Rektoren und Präsidenten der Berliner Hochschulen, am Dienstag.

"Das Ausrufen eines generellen Nichtsemesters halten wir zum jetzigen Zeitpunkt für kontraproduktiv. Das Signal der Berliner Hochschulen heißt stattdessen: Ermöglichung und digitaler Aufbruch", betonte er. Die Berliner Landesregierung unterstützt mit zehn Millionen Euro die Hochschulen der Hauptstadt mit einem Sofortprogramm beim Ausbau des digitalen Lehr- und Prüfungsbetriebs. Das Geld soll in zusätzliche IT-Infrastruktur fließen, wie die Senatskanzlei am Montag mitteilte.