Mann mit Messer angegriffen, geschlagen und getreten

Berlin. Ein Mann ist in Berlin-Mitte so schwer mit einem Messer verletzt worden, dass er im Krankenhaus notoperiert werden musste. Drei Männer sollen den 29-Jährigen am Montagabend mit Messerstichen verletzt, geschlagen und getreten haben, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Angreifer flüchteten, als zwei Passanten vorbeikamen. Für das Opfer bestand laut Polizei zwischenzeitlich Lebensgefahr. Ein 31-jähriger mutmaßlicher Täter wurde am Abend am Tatort in der Badstraße festgenommen, Hinweise auf die zwei weiteren Verdächtigen gab es zunächst nicht. Nach ersten Ermittlungen gehörten die vier Männer zu zwei Gruppen, die zuvor in Streit geraten waren. Ob sie sich kannten und der Streitgrund müssen nun ermittelt werden.

( dpa )