429 Coronavirus-Infektionen in Brandenburg: 54 neue Fälle

Potsdam. Die Zahl der mit dem neuartigen Coronavirus infizierten Menschen in Brandenburg hat sich weiter erhöht. Am Dienstagmorgen (Stand 8 Uhr) waren 429 Fälle gemeldet, wie das Gesundheitsministerium in Potsdam mitteilte. Damit sei die Zahl der Menschen, die positiv auf Covid-19 getestet wurden, innerhalb von 24 Stunden um 54 gestiegen. In Kliniken behandelt werden den Angaben zufolge deswegen 34 Menschen, darunter acht Patienten, die intensivmedizinisch behandelt und beatmet werden müssen. Weiterhin ist ein Todesfall im Zusammenhang mit der Viruserkrankung gemeldet.

Die meisten Infektionen hat derzeit der Landkreis Märkisch-Oderland registriert, wo 49 Fälle bestätigt wurden, gefolgt von den Landkreisen Barnim und Oder-Spree mit jeweils 46 sowie der Landeshauptstadt Potsdam mit 41. Die wenigsten Infizierten meldete der Kreis Prignitz mit einem Fall. Ebenfalls im einstelligen Bereich befinden sich Ostprignitz-Ruppin mit sieben Fällen, Frankfurt (Oder) mit fünf und Uckermark mit vier.