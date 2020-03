Behörden stoppen Umzug von Flüchtlingen in neue Unterkunft

Berlin. Wegen der Coronakrise haben die Berliner Behörden den geplanten Umzug von 170 Flüchtlingen in eine neue Unterkunft vorläufig auf Eis gelegt. Angesichts der nun geltenden Kontaktsperre zur Eindämmung des Virus könne die Unterkunft in der Gerlinger Straße in Neukölln vorerst nicht wie geplant leergezogen werden, teilte die Sozialverwaltung der Deutschen Presse-Agentur mit. Das habe das Gesundheitsamt entschieden. Dies wiederum könnte Auswirkungen auf den sozialen Wohnungsbau haben: Denn nach Schließung der Unterkunft sollen auf dem Gelände im Stadtteil Buckow 900 kommunale Wohnungen entstehen. Der Zeitplan dafür könnte nun ins Wanken kommen.

In der Gerlinger Straße leben nach Angaben der Sozialverwaltung derzeit noch 216 geflüchtete Menschen. 170 davon - vorwiegend Familien - sollten in diesen Tagen in eine neue Unterkunft in der Haarlemer Straße ebenfalls im Bezirk Neukölln umziehen. Dort hätte sich laut Verwaltung an ihren Sozialbeziehungen wenig geändert, Kinder hätten dieselben Kitas und Schulen wie bisher besuchen können. Der Flüchtlingsrat protestierte am Montag gegen die Umzugspläne und erklärte, sie seien angesichts der aktuellen Situation nicht zu verantworten.