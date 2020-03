Verdi fordert besseren Schutz in Pflegeeinrichtungen

Berlin. Die Gewerkschaft Verdi Berlin-Brandenburg hat einen besseren Infektionsschutz für Mitarbeiter in Betreuungseinrichtungen gefordert. "Außerhalb der Kliniken fehlt es in vielen Pflegeeinrichtungen im Land, insbesondere in der ambulanten Pflege, noch vollständig an der nötigen Schutzausrüstung. Das muss sich umgehend ändern. Alle Bereiche des Sozial- und Gesundheitswesens müssen bei der Verteilung der Schutzausrüstungen berücksichtigt werden", sagte Landesfachbereichsleiterin Meike Jäger am Dienstag.

Arbeitgeber in Kliniken, Pflegeeinrichtungen und -diensten, Einrichtungen der Behinderten- und Jugendhilfe, der ambulanten Pflege und Betreuung sowie im Rettungsdienst seien dringend aufgefordert, ihre Beschäftigten besser zu schützen. Aus vielen Einrichtungen werde berichtet, dass Materialien zur Hygiene und Schutzausrüstungen knapp seien oder ganz fehlten, gerade dort wo mit kranken, besonders gefährdeten Menschen gearbeitet werde.