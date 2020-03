Die Ticketschalter im Stadion an der Alten Försterei sind verschlossen.

Fußball Union Berlin mit geänderter Sitzordnung in Kabine

Berlin. Auch mit einer geänderten Sitzordnung gestaltet Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin seinen Trainingsalltag in Zeiten der Coronavirus-Krise neu. "Wir achten darauf, dass nicht so viele Spieler gleichzeitig da sind und regelmäßig alles desinfiziert wird. Die Spinde in der Kabine wurden auseinandergeschoben und auf zwei Kabinen verteilt", sagte Profifußball-Geschäftsführer Oliver Ruhnert der "Bild" und "Berliner Zeitung" (Dienstag).

Vorerst bis zum 31. März trainieren die Profis individuell und können dabei zu Übungen in den Stadionbereich kommen. Die Spieler des Aufsteigers haben Vereinsangaben zufolge extra auf sie zugeschnittene Trainingspläne bekommen und halten sich unter anderem auf Spinning-Rädern oder mit intensiven Läufen fit. Athletik-Coach Martin Krüger bespricht mit den Spielern die Pläne. Ursprünglich wollten die Unioner am vergangenen Freitag das gemeinsame Training wieder aufnehmen.

Die Kaderplanung bei den Köpenickern steht zunächst hinten an. "Im Moment konzentrieren wir uns auf den Ist-Zustand. Wir müssen die Dinge lösen, die akut sind und wann wir wieder richtig trainieren können", sagte Ruhnert dazu. "Andere Dinge können wir wieder höher gewichten, wenn wir wissen, wie es weiter geht."

Auf seinen Trainingsbetrieb sieht der Club durch die vom Berliner Senat verschärften Regelungen zur Eindämmung des Coronavirus vorerst keine Auswirkungen. "Sowohl individuelle sportliche Betätigung als auch der Weg zur Arbeit sind ja ausdrücklich geregelte Ausnahmen dieser Maßnahmen", hatte Pressesprecher Christian Arbeit gesagt. Seit Montag gelten in Berlin strengere Regeln zum Aufenthalt außerhalb von Wohnungen. Ansammlungen von mehr als zwei Personen sind demnach verboten. Ausgenommen werden sollen Familien sowie in einem Haushalt lebende Personen.