S.Bahn in Berlin: Signalstörungen sorgen für Ärger

Eine S-Bahn in Berlin.

Störungen an den Bahnhöfen Bellevue, Griebnitzsee und Heiligensee verursachen am Morgen Verspätungen und Zugausfälle.

Nahverkehr in Berlin

Berlin. Auf einigen Berliner S-Bahn-Linien ist es am Dienstagmorgen aufgrund von Störungen zu Zug-Ausfällen und Verspätungen gekommen. Wie die S-Bahn beim Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte, waren am frühen Morgen die Linien S3, S5, S7 und S9 wegen einer Signalstörung am S-Bahnhof Bellevue betroffen.

Gegen 8 Uhr kam eine Signalstörung am Griebnitzsee mit weiteren Auswirkungen auf die S7 hinzu. Ebenfalls betroffen war die Linie S25 mit einer Signalstörung in Heiligensee. Die Störungen an den Bahnhöfen Griebnitzsee und Heiligensee konnten mittlerweile behoben werden, dennoch kommt es noch zu Verspätungen und einzelnen Ausfällen.

Die Störung am Bahnhof Bellevue bestand am Morgen zunächst fort.