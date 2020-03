Sonnige und kühle Tage für Berlin und Brandenburg

Potsdam/Berlin. In den kommenden Tagen sollten sich Berliner und Brandenburger auf sehr viel Sonne und kühle Temperaturen einstellen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag mitteilte, soll es bis Mitte der Woche trocken und sonnig bleiben. Am Dienstagvormittag werde es zunächst noch frostig, später erwärmt es sich dann auf maximal acht Grad. Einen Temperaturanstieg auf voraussichtlich sieben bis zehn Grad erwarten die Meteorologen am Mittwoch. Für den Donnerstag kündigt der DWD Wolken an, es gebe aber auch weiter keinen Regen. Die Maximalwerte steigen auf bis zu zwölf Grad an.

( dpa )