Auf entspannten Campingurlaub wie hier in der Wohnmobil-Oase Berlin muss man noch warten.

Berlin. Auch für die Camper gibt es in diesen Zeiten zunächst schlechte Nachrichten: „Auf Grund der Corona Pandemie ist uns die Aufnahme von Gästen bis voraussichtlich zum 30.4.2020 untersagt“. So informiert zum Beispiel der Berliner Camping Club e. V., der in Spandau die Campingplätze „Bürgerablage“ und „Breitehorn“ betreibt, auf seiner Homepage über die aktuelle Lage.