Berlin. Die Lichter sind aus hinter den Schaufenstern des Europa-Centers. In den Scheiben spiegeln sich die Gedächtniskirche und der fast menschenleere Breitscheidplatz. Hier und da läuft jemand über das Kopfsteinpflaster. Jeder für sich. Wegen der Kontaktsperre, die seit Montag um Mitternacht gilt, sind Treffen von mehr als zwei Personen verboten – außer es handelt sich um Angehörige aus dem eigenen Haushalt.

Eine Polizistin und ihr Kollege stehen vor dem Europa-Center. „Die Kontaktsperre halte ich für richtig, sie gibt den Leuten einen Denkanstoß. Kontrollen von öffentlichen Plätzen fallen uns nun leichter“, sagt die Beamtin. Das Verbrechen mache auch in Zeiten der Coronakrise keine Pause, meint sie. Es gebe genug zu tun.

Arne Herz (CDU), stellvertretender Bezirksbürgermeister von Charlottenburg-Wilmersdorf, erklärt, die Einhaltung der Kontaktsperre werde mit polizeilichen Kontrollen durchgesetzt: „Beamte werden Menschen

auf der Straße direkt ansprechen. Sie müssen glaubhaft nachweisen, dass sie aus Gründen unterwegs sind, die mit der Verordnung vereinbar sind.“ Natürlich werde auf Familien Rücksicht genommen, die noch immer gemeinsam ins Freie gehen dürfen.

Schlimmer trifft es da Friseure, Tattoostudios, Massagepraxen und Kosmetikstudios. Sie müssen jetzt schließen. Das Ordnungsamt führt Kontrollen durch. Auch Abdulkadir Gürsoy musste seinen Salon „Hairdresser“ in Wedding zumachen. Gürsoy sagt, er hätte auch eine frühere Schließung befürwortet. Viele seine Mitarbeiter und er selbst hätten Kinder. Die wolle er nicht unnötig in Gefahr bringen. Gürsoy geht entspannt mit der aktuellen Situation um. Er verlasse sich auf die finanzielle Hilfe, die der Staat zugesichert habe, wie er sagt.

Auch Bürgermeister von Charlottenburg-Wilmersdorf im Home Office

Wenn man den Kurfürstendamm hinunterläuft, trifft man auf einige Passanten, die an geschlossenen Läden und Restaurants vorbeiziehen. Beliebte Treffpunkte wie das Café Reinhard’s mussten schließen. Vor der Tür reihen sich leere Tische und Stühle aneinander. Auf den Straßen ist kaum Verkehr.

In Bussen, die vorbeifahren, sitzen selten mehr als sieben Passagiere. Neben Geschäftsleuten sind hier auch ältere Menschen unterwegs. Ein 62-Jähriger erklärt, er gehe hier spazieren, weil er in der Gegend wohne. Er befürworte die Verordnung: „Natürlich ist es schade, weil ich alleine lebe und nun nicht mehr so viel Besuch bekomme.“ Die Sperre sei jedoch notwendig und hätte bereits früher beschlossen werden sollen.

Reinhard Naumann (SPD), Bürgermeister von Charlottenburg-Wilmersdorf, bewertet die Verordnung positiv. Er appelliert an alle Berlinerinnen und Berliner: „Bleiben Sie bitte zu Hause und beschränken ihre Kontakte auf das Notwendigste. Unterstützen Sie dennoch Menschen in ihrem Umfeld, die Hilfe brauchen.“ Auch Naumann selbst arbeitet nun im Homeoffice. Dies sei eine „präventive Maßnahme“, wie er sagt, da er vor Kurzem von einer Flugreise zurückgekehrt sei. Seine Termine nimmt sein Stellvertreter Arne Herz wahr.

Sport und auch Spaziergänge sind erlaubt – wenn sie allein oder mit Angehörigen des eigenen Haushalts durchgeführt werden. Im Schlossgarten Charlottenburg sind daher vor allem Jogger oder Eltern mit ihren Kindern unterwegs.

Eine junge Mutter schiebt einen blauen Kinderwagen am Ufer der Spree entlang. Ihre neun Monate alte Tochter sitzt darin, gekleidet in einen rosafarbenen Overall. „Ich denke, die Kontaktsperre ist für die

Allgemeinheit gut. Aber natürlich ist es schade, dass ich mit meinem Kind nun niemanden treffen kann. Auch alle Kinderkurse fallen aus.“ Da sie sich momentan in Elternzeit befinde, habe sie jedoch genug Zeit, um sich mit ihrer Tochter alleine zu beschäftigen.

Grünflächenamt in Pankow droht mit Platzverweisen

Wie unterschiedlich die Kontaktsperre in Pankow ausgelegt wird, ließ sich am Montag bei einer Rundfahrt mit dem Fahrrad durch Prenzlauer Berg ermessen. Dass sich Kinder und Eltern nicht mehr auf Spielplätzen aufhalten dürfen, wird keineswegs überall akzeptiert. Das zeigte sich vor dem Kinderbauernhof Moritzhof am Mauerpark, wo ein Mädchen im Sandkasten den Platzwart spielte, während es sich der Vater in Jogging-Montur auf einer Bank bequem machte. Von Hinweisen auf die Sperrung ließ er sich nicht stören.

Das Bezirksamt Pankow hatte Bürger eindringlich gebeten, die Beschränkungen zur Eindämmung des Coronavirus zu beachten. „Es gibt Platzverweise“, drohte das Straßen- und Grünflächenamt an. Tatsächlich sprechen Mitarbeiter des Pankower Ordnungsamts zum Beispiel bei Ladeninhabern, die trotz Sperre öffnen, oder bei Familien, die weiterhin Spielplätze besuchen, vor, sagt Ordnungsstadtrat Daniel Krüger (AfD). Durchsetzen können die Mitarbeiter ihre Anordnungen bei Widerrede allerdings nicht – im Zweifelsfall verständigen sie zur Wahrung der Ordnung die Polizei.

Anwohner wollten nicht einsehen, dass der Kollwitzplatz gesperrt ist

Auf dem Kollwitzplatz wiederum hielten sich Kinder zwar, wie vom Bezirksamt angeordnet, von den Spielgeräten fern. Aber dass eigentlich der gesamte Kollwitzplatz und nicht nur der Bereich der Sandkästen als Spielplatz gesperrt ist, wollten manche Anwohner nicht einsehen. „Das ist für mich ein Stadtplatz. Wenn man diesen sperrt, muss man alle sperren“, sagte ein älterer Mann, der auf einer Bank neben der Käthe-Kollwitz-Statue die Sonne genoss.

Auf der Sonnenallee und im Reuterkiez in Neukölln steht das öffentliche Leben still. Kein Friseurladen ist mehr geöffnet auf der sonst so belebten Straße. Die Shisha-Bars sind geschlossen, die Menschen halten sich größtenteils an die Ausgangssperren. Und obwohl die Spielplätze allesamt mit rot-weißem Flatterband abgesperrt sind, spielen ein paar unbelehrbare Erwachsene in Gruppen Tischtennis. Man sei ja schließlich an der frischen Luft, dass man sich hier anstecke, sei unwahrscheinlich, meinen sie.

Vor den Supermärkten und kleinen Einkaufsläden stehen die Neuköllner geduldig in einer Schlange, immer den nötigen Abstand wahrend. Manche genießen dabei die Sonnenstrahlen, denn den restlichen Tag müssen sie zu Hause verbringen.