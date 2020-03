Senat will Förderung für Abbiegeassistenten beschließen

Der Berliner Senat will in seiner Sitzung am Dienstag die Förderung zur Nachrüstung von Abbiegeassistenten für Lastwagen beschließen. Das teilte die zuständige Senatswirtschaftsverwaltung am Montagabend mit. Immer wieder komme es zu schweren Unfällen beim Abbiegen von Lastkraftwagen, sagte Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne). „Abbiegeassistenten sind eine wirksame Maßnahme, um solchen Unfällen vorzubeugen und damit insbesondere Radfahrende und zu Fuß Gehende besser zu schützen.“

Die Betreiber von Lkw scheuten derzeit oft noch die Kosten für den Einbau von Abbiegeassistenten. „Unser Förderprogramm „Abbiegeassistenzsysteme“ schafft hier einen starken finanziellen Anreiz, die Nachrüstung der Fahrzeuge vorzunehmen“, so Pop. So werde die Verbreitung von Abbiegeassistenzsystemen beschleunigt. Das Förderprogramm des Landes unterstützt in Berlin tätige Unternehmen sowie freiberuflich oder gemeinnützig Tätige, durch eine finanzielle Förderung zur Nachrüstung bei Bestandsfahrzeuge. Gefördert werde die Anschaffung und der Einbau von Abbiegeassistenzsystemen in Lkws ab einem Gewicht von 3,5 Tonnen, so die Wirtschaftsverwaltung. Förderfähig seien nur solche Systeme, die über ein Kamera-Monitor-System samt optischem oder akustischem Warnsignal verfügen. Diese stellen die sicherste aktuell verfügbare Technik dar, da sie auch aktiv auf im Gefahrenbereich befindliche Radfahrer oder Fußgänger hinweisen. Die Förderhöhe beträgt höchstens 80 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben, maximal jedoch 1500 Euro je Fahrzeug. Insgesamt stellt die Wirtschaftsverwaltung dafür 2020 und 2021 je zwei Millionen Euro zur Verfügung. Zuständig für die Umsetzung ist die Investitionsbank Berlin (IBB). Technik in der EU ist ab 2022 für neue Lkw-Modelle Pflicht In Berlin kommen immer wieder Verkehrsteilnehmer durch rechtsabbiegende Lastwagen zu Schaden. Zu Jahresbeginn hatte es eine große Debatte um die Sicherheit im Straßenverkehr gegeben, nachdem der Fahrer eines Sattelschleppers beim Rechtsabbiegen mit seinem Fahrzeug eine 68 Jahre alte Radfahrerin am Kottbusser Tor überrollt und getötet hatte. Verkehrsaktivisten und Unfallforscher forderten in diesem Zusammenhang immer wieder die Einführung einer Pflicht für die Technik. Diese besteht in der Europäischen Union ab 2022 für neue Lkw-Modelle und ab 2024 für Neufahrzeuge. Einer früheren Umsetzung auf nationaler Ebene hat sich Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) bislang verweigert. Möglich wäre dies über kommunal steuerbare Verkehrssicherheitszonen, die Lastwagen ohne Abbiegetechnik aussperren würden. Der Berliner Versuch, die Regelung über den Bundesrat einzuführen, war im Januar gescheitert.