Krankenhäuser fürchten um ihre finanzielle Existenz

Berlin. Die Berliner Krankenhäuser sind enttäuscht über die finanziellen Zusagen des Bundes in der Coronakrise. „Der Entwurf der Politik ist in dieser Phase ein herber Rückschlag und wir appellieren an den Bund, das Land Berlin und alle politisch Verantwortlichen, jetzt in der Krise dringend nachzusteuern. Wir brauchen für die Versorgung und die vielen Umstrukturierungen, die wir vornehmen, pauschale, schnelle finanzielle Hilfe ohne Bürokratiehürden“, so Marc Schreiner, Geschäftsführer der Berliner Krankenhausgesellschaft (BKG).

Die finanziellen Unterstützungen blieben weit hinter dem Notwendigen zurück. Krankenhäuser gingen mit vielen Millionen Euro für Anschaffungen in Vorleistungen. Hinzu kämen zusätzliche Kosten für Schutzmaterial. Das gesamte normale Leistungsgeschehen der Krankenhäuser werde zeitgleich ganz heruntergefahren, um auf die erwarteten hohen Patientenzahlen vorbereitet zu sein. „Enorme Zusatzkosten bei gleichzeitigem drastischem Umsatz-Rückgang – das ist ein an die Existenz gehender Einsatz der Krankenhäuser“, so Schreiner. Mit dem Entwurf könnten Krankenhäuser aber nicht sicher sein, die Krise unbeschadet zu überstehen.

Im Gesundheitsausschuss des Abgeordnetenhauses brachte der Vorsitzende Wolfgang Albers (Linke) das Thema zur Sprache. Die Einrichtung eines Intensivbettes kostet 95.000 Euro, der Gesetzentwurf des Ministeriums sehe dafür 50.000 Euro vor. „Wer zahlt die Differenz“, fragte Albers. Vor der Krise habe eine einfache OP-Maske drei Cent gekostet, inzwischen würden 50 Cent verlangt. Leistungsfähige Atemmasken habe es für 70 Cent gegeben, jetzt müssten die Krankenhäuser sieben bis zwölf Euro dafür zahlen.

Zudem, so die BKG, bringe der Gesetzesentwurf für dem Abruf der Zahlungen eine Bürokratie mit sich, die in der Krise unmöglich zu erfüllen sei. „Wir brauchen eine einfache Pauschalfinanzierung für die Krankenhäuser“, so der BKG-Chef.