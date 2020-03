Vier Menschen bei Auffahrunfall verletzt

Kolkwitz. Vier Menschen sind am Montagmorgen bei einem Auffahrunfall in Kolkwitz (Landkreis Spree-Neiße) leicht verletzt worden. Insgesamt fünf Fahrzeuge, darunter ein LKW und ein Transporter stießen gegen 7.00 Uhr hintereinander aus ungeklärter Ursache bei Klein Gaglow zusammen, wie die Polizei mitteilte. Die B169 war wegen der Rettungs- und Bergungsarbeiten für rund drei Stunden gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Es entstand ein Sachschaden von mindesten 40 000 Euro.

( dpa )