Herthas Niklas Stark: Wir müssen Verantwortung übernehmen

Berlin. Verteidiger Niklas Stark vom Fußball-Bundesligist Hertha BSC hat auf die Verantwortung für Mitmenschen in Zeiten der Coronakrise hingewiesen. "Ich habe selbst Großeltern, aber auch einen Freund, der eine Vorerkrankung hatte. Ich möchte nicht dafür verantwortlich sein, den Virus unbemerkt zu übertragen", sagte der 24-Jährige in einem Interview auf der Vereinshomepage am Montag. Jeder müsse daher unnötige Wege vermeiden.

Seit nun fast einer Woche befindet sich die Mannschaft inklusive Trainer- und Betreuerteam aufgrund eines positiven Befunds bei einem Profi auf das Coronavirus in häuslicher Quarantäne. Stark hat sich nach eigener Aussage mittlerweile an die Situation gewöhnt. "Auch wenn sie natürlich nicht schön ist, denn ein wenig eingesperrt fühle ich mich schon", gab er zu. Die Zeit in den eigenen vier Wänden verbringe er mit Sport, Filmschauen oder Kochen. "Ich koche auf jeden Fall mehr, wenn man das, was ich in der Küche veranstalte, kochen nennen kann", sagte der Nationalspieler.

Während die Deutsche Fußball Liga zunächst bis zum 2. April die Spiele ausgesetzt hat, darf in Berlin bis zum 19. April nicht gespielt werden. Das hatte der Senat im Kampf gegen die weitere Ausbreitung des Coronavirus beschlossen.