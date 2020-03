Abgeordnete holen Plenarsitzung mit besonderem Programm nach

Berlin. Die in der vergangenen Woche ausgefallene Plenarsitzung des Abgeordnetenhauses wird am Donnerstag nachgeholt. Das teilte der Sprecher des Landesparlaments, Ansgar Hinz, am Montag mit. Als Tagesordnung sei inklusive der Regierungserklärung des Regierenden Bürgermeisters Michael Müller (SPD) weitgehend die gleiche wie am Donnerstag zuvor geplant. Die Sitzung wurde abgesagt, weil etliche Abgeordnete Kontakt zu dem positiv getesteten israelischen Botschafter Jeremy Issacharoff hatten.

Am Freitag stellte sich heraus, dass keine Gefahr der Ansteckung bestanden haben konnte, weil der Diplomat zum Zeitpunkt des Treffens noch nicht angesteckt war. Die Plenarsitzung soll in Zeiten der Corona-Krise dennoch so kurz wie möglich sein und bereits mittags enden, wie der Sprecher erklärte. Die Aktuelle Stunde zu Beginn entfällt - zugunsten der Regierungserklärung zur Corona-Pandemie. Eine Sprecherin des Senats sagte, sie gehe davon aus, dass Müller sie am Donnerstag halten werde.

Die Fragestunde im Plenum findet anschließend statt - alle Redner sollen dabei allerdings an ihrem Platz bleiben, wie Hinz erläuterte. Auch dringliche Vorlagen aus dem Hauptausschuss am Mittwoch könnten bei Bedarf behandelt werden. Für die Abgeordneten gelten ebenfalls Regeln für den nötigen Sitzabstand. Um das möglich zu machen, kann von ihnen auch die Tribüne auf der Westseite benutzt werden. Außerdem ist geplant, dass die Fraktionen nicht in voller Stärke zur Plenarsitzung erscheinen. Wie das im Detail geregelt wird, werde noch abgesprochen, sagte Hinz.