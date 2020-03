Berliner Hochschulen: Zehn Millionen Euro für digitale Lehre

Berlin. Die Berliner Landesregierung unterstützt mit insgesamt zehn Millionen Euro die Hochschulen der Hauptstadt mit einem Sofortprogramm beim Ausbau des digitalen Lehr- und Prüfungsbetriebs. Das Geld soll in zusätzliche IT-Infrastruktur fließen, wie die Senatskanzlei am Montag mitteilte. "Der Präsenzbetrieb an den Hochschulen und Forschungseinrichtungen ist zwar stark eingeschränkt, aber wir arbeiten gemeinsam daran, möglichst viele Seminare und Vorlesungen digital zugänglich zu machen und auch verlässliche neue Formate für Online-Prüfungen zu gestalten", sagte Berlins Regierender Bürgermeister und Senator für Wissenschaft und Forschung, Michael Müller, laut Mitteilung.

Wegen des Coronavirus waren die Berliner Wissenschaftseinrichtungen in der vergangenen Woche in den Präsenznotbetrieb gegangen. Der offizielle Beginn der Vorlesungszeit im Sommersemester 2020 wurde zunächst auf den 20. April verschoben. Fast 200 000 Menschen studieren an den Hochschulen in der Hauptstadt.