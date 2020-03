Corona: 5400 Unternehmen fragen nach wirtschaftlichen Hilfen

Potsdam. In der Corona-Krise haben sich bisher 5400 Unternehmen Hilfen bei der Wirtschaftsförderung Brandenburg (WFBB) wegen Hilfen gemeldet. Das teilte das Wirtschaftsministerium am Montag mit. Allein am Wochenende seien rund 1700 Anfragebögen online eingegangen, sagte WFBB-Geschäftsführer Steffen Kammradt. Größte Branchengruppen in Brandenburg seien mit über 75 Prozent Dienstleister, Handel und Gastronomie. Mehr als 90 Prozent der Anfragenden hätten weniger als 10 Beschäftigte. Das Ministerium und die WFBB sind Erst-Anlaufstellen für Unternehmen in akuten betriebswirtschaftlichen Schwierigkeiten.

Von einer ähnlichen Entwicklung berichtet die Agentur für Arbeit Potsdam. Innerhalb einer Woche seien die Anfragen und Vorankündigungen von Kurzarbeit "förmlich explodiert", sagte Geschäftsführerin Ramona Schröder. Täglich würden 300 Anfragen beantwortet. Von Arbeitsausfall betroffen seien fast alle Branchen.

Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) rief alle Unternehmer dazu auf, von Kündigungen abzusehen und stattdessen von der ausgeweiteten Kurzarbeiterregelung Gebrauch zu machen. Zudem appellierte er an die Arbeitgeber, die Löhne weiter zu zahlen, auch wenn Eltern wegen geschlossener Kitas oder Schulen nicht zur Arbeit kommen könnten, weil eine andere Betreuung nicht möglich sei.

Brandenburg plant einen Rettungsschirm von einer halben Milliarde Euro. Dafür soll der Landtag in der kommenden Woche die Weichen stellen. Ein Soforthilfeprogramm sieht schon jetzt Zuschüsse zwischen 5000 und 60 000 Euro für Klein- und Kleinstunternehmen, Solo-Selbstständige und Freiberufler vor, um eine akute Existenzgefährdung zu verhindern. Die Hilfe richtet sich nach der Zahl der Erwerbstätigen (bis zu 100). Ab Mittwoch sind Anträge möglich. Ein Fonds von 7,5 Millionen Euro steht bereit.