Senator: Berliner Justiz aktiv, Rechtsstaat handlungsfähig

Berlin. Trotz der Coronakrise ist die Berliner Justiz aus Sicht von Senator Dirk Behrendt (Grüne) nicht lahmgelegt. Damit Menschen ihre Rechte weiter wahrnehmen können, seien in der vom Senat beschlossenen Verordnung zur Eindämmung des Coronavirus Ausnahmen für die Justiz und Rechtspflege getroffen worden, teilte Behrendt am Montag mit. So könnten dringende Termine bei Gerichten, Rechtsantragsstellen, Rechtsanwälten und Notaren weiter wahrgenommen werden.

"Trotzdem und gerade in der Krise muss der Rechtsstaat handlungsfähig bleiben", betonte Behrendt. Das gelte gerade für schwere Gewalt- sowie Staatsschutzdelikte, Haftentscheidungen, drohende Räumungen, die Inobhutnahme von Kindern und häusliche Gewalt. Solche Fälle würden weiter bearbeitet.

Der Grünen-Politiker sprach von einem schmalen Grat. Einerseits müsse alles zur Eindämmung des Coronavirus unternommen werden, andererseits müssten die Menschen auch in diesen schwierigen Zeiten ihre Rechte wahrnehmen können.

An den Gerichten ist der Betrieb stark heruntergefahren worden. Am Landgericht für Strafsachen finden aber noch Prozesse statt. Für den morgigen Dienstag sind nach Angaben einer Beobachterin zwölf Termine angesetzt.