Berlin. Drei Männer haben einen 33-Jährigen in der Nacht zu Montag in Berlin-Neukölln mit einer Flasche und einem Messer angegriffen sowie geschlagen. Zuvor soll die Gruppe am Bahnsteig des U-Bahnhofs Boddinstraße in Streit geraten sein, wie die Polizei mitteilte. Der Grund für die Auseinandersetzung war zunächst unklar. Der Angegriffene kam mit Kopf-, Stich- und Schnittverletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die drei Männer flüchteten nach dem Angriff.

( dpa )