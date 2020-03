Krankheiten Neue Ausgehregeln: Polizei will Personalstärke beibehalten

Berlin. Die Berliner Polizei will für die Kontrolle der strengeren Ausgangsverbote vorerst nicht noch mehr zusätzliches Personal einsetzen. Man werde weiterhin mit der gleichen Stärke unterwegs sein, sagte eine Sprecherin. An den nächsten Wochenenden könnten es allerdings auch mal deutlich mehr Polizisten aus den Bereitschaftseinheiten werden. Dazu kämen noch "alle freien Kapazitäten" der vielen örtlichen Polizeiwachen in den Berliner Stadtteilen, wie die Sprecherin sagte.

In der vergangenen Woche hatten jeweils rund 120 zusätzliche Polizisten in zwei Schichten tagsüber und nachts die angeordnete Schließung von Kneipen und Restaurants kontrolliert. Am Wochenende waren bis zu 300 Polizisten dafür unterwegs.

Seit Montag will die Polizei auch darauf achten, dass Menschen nur noch alleine oder zu zweit unterwegs sind. Drei oder mehr Personen dürfen nur noch gemeinsam draußen sein, wenn sie eine Familie sind oder anderweitig zusammen wohnen.