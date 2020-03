Auto fährt auf haltenden Wagen auf: Fünf Verletzte

Berlin. Ein Autofahrer ist mit seinem Wagen in Lichtenberg auf ein haltendes Auto aufgefahren, dabei sind fünf Menschen verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der 80-Jährige am Sonntagnachmittag mit seinem Auto in der Straße Alt-Friedrichsfelde unterwegs, in der der zweite Wagen auf dem rechten Fahrstreifen im Halteverbot stand. Die Insassen des Wagens, ein drei Monate altes Baby, eine 5-Jährige sowie zwei 26-jährige Erwachsene kamen demnach zur Behandlung und Beobachtung in ein Krankenhaus. Der 80-Jährige erlitt Kopf- und Rumpfverletzungen und konnte die Klinik nach seiner Behandlung wieder verlassen. Die Polizei ermittelt nun die Unfallursache.

( dpa )