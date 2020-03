Berlin. Was Christiane Feldmann in den vergangenen Wochen neben dem Klinikalltag bewältigen musste, war neu für die Medizinerin.

Patienten zu isolieren und Beatmungsgeräte anzuschließen, das ist Alltag für Christiane Feldmann. „Auch Patienten mit Grippe oder Norovirus werden ja isoliert, das gehört dazu“, sagt die 43-Jährige. Sie ist seit sechs Jahren Assistenzärztin und arbeitet seit einem Jahr in einer von zwei Intensivstationen im Vivantes Klinikum am Urban in Kreuzberg. Sechs Tage oder Nächte im Monat fährt sie zudem im Notarztwagen zu medizinischen Notfällen.

Doch was sie in den vergangenen Wochen neben dem Klinikalltag bewältigen musste, war auch neu für sie. Seit Wochen haben sie das Krankenhaus auf die Corona-Pandemie vorbereitet. „Zwei normale Stationen wurden als Corona-Stationen vorbereitet für Patienten mit Corona-Verdacht, außerdem haben wir eine der beiden Intensivstationen für Corona-Patienten mit schweren Symptomen so umgerüstet, dass sie isoliert in Einzelzimmern liegen und beatmet werden können.“

Was so einfach klingt, bedarf einen eigenen Ausbildung – allein die Beatmungsgeräte sind komplexe Computer. Viel Zeit für Sorge, wie es werden wird, wenn die Fallzahlen steigen, hatten sie im Krankenhaus nicht. „Inzwischen ist aber alles sehr gut organisiert – dadurch, dass alle planbaren Operationen und Behandlungen vorerst verschoben wurden, haben wir genügend Personal, das ist ein beruhigendes Gefühl.“

Stimmung im Krankenhaus trotz angespannter Situation gut

Das Klinikum am Urban liegt in Kreuzberg, mitten im Kiez. Normalerweise haben die Patienten hier viel Besuch. „Als das Krankenhaus für Besucher schloss, wurden Schilder aufgehängt, wir haben es den Menschen erklärt“, sagt Christiane Feldmann. „Es gab sehr viel Verständnis bei den Menschen.“

Überhaupt sei die Stimmung im Krankenhaus trotz der angespannten Situation gut. „Ich mache meinen Beruf sehr gern, ebenso meine Kollegen. Wir sind jetzt noch ein bisschen enger zusammengerückt, vielleicht bringt das eine Krise eben auch mit sich. Man achtet auch unter den Kollegen mehr aufeinander.“

Sorgen machen ihr noch die Labore. „Die Corona-Tests brauchen teils sehr lange.“ Inzwischen zeichne sich aber auch dort ab, dass mit mehr Personal gearbeitet wird. Wenn sie etwas ärgert, sagt die Ärztin, dann die Frage der Schutzausrüstung. Kittel, Masken, Handschuhe, Schutzbrillen – „ich hätte mir gewünscht, dass man von staatlicher Seite früher gehandelt hätte, um ausreichend große Kontingente anzukaufen. Es kann nicht sein, dass ausgerechnet das medizinische Personal in der ersten Reihe nun daran sparen muss.“

Angst, sagt sie, habe sie nicht. „In Deutschland haben wir wesentlich mehr Intensivbetten als etwa in Italien, überhaupt haben wir hier mehr Kapazitäten.“

Im Verkauf: „Ich mache nur meinen Job“

Sahra Herzberg ist Auszubildende. Täglich sitzt sie an der Kasse eines Supermarkts und bedient viele Kunden.

Die Kassiererin Sahra Herzberg an der Kasse des Edeka Marktes in der Ackerstraße in Berlin..

Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Sahra Herzberg sagt, dass sie sich nicht leicht in Angst versetzen lässt – auch nicht in Zeiten der Corona-Krise. Deswegen arbeitet die zwanzigjährige Auszubildende selbst im Angesicht einer möglichen Ausgangssperre noch gern an der Kasse: „Es ist wichtig, dass die Leute auch weiterhin versorgt sind. Supermärkte und Lebensmittelgeschäfte halten alles am Laufen. Ich ziehe das durch.“

Mulmig ist ihr trotzdem manchmal bei dem vielen Kundenkontakt. Vor allem beim Thema Wechselgeld. Zwar sei ihr empfohlen worden, Handschuhe beim Kassieren zu tragen, diese störten jedoch häufig beim Tippen auf dem Display. Deswegen desinfiziert sie sich - wie auch ihre Kolleginnen und Kollegen – alle zehn Minuten gründlich die Hände. Ein Sicherheitsabstand in der Schlange für die Käufer wurde ebenfalls eingerichtet – nur halte sich daran leider kaum jemand, beklagt sie.

Seit einem Monat ist die junge Frau jetzt in der kleinen Edeka-Filiale in der Ackerstraße in Berlin-Mitte beschäftigt. Tag für Tag habe sich die Situation immer weiter verschärft, erzählt sie. „Plötzlich wurden einzelne Waren wie Mehl, Zucker, Toilettenpapier, Nudeln und Drogerieartikel konstant gehamstert. Leere Regale waren die Folge – trotz Nachlieferung an drei Tagen die Woche.“ Eine Unverschämtheit, findet sie. „Gerade ältere Mitmenschen hatten auf einmal nichts mehr und haben oft nachgefragt, wann wieder etwas reinkommt.“ Das habe ihr leidgetan.

Großer Andrang um die Mittagszeit und am Nachmittag

Auch die Frequenz der Käufe hat derweil zugenommen. „Besonders um die Mittagszeit ist hier ein großer Andrang und dann noch einmal nachmittags von 14 bis 17 Uhr.“ In diesen Stoßzeiten seien die zwei Kassen ohne Pause im Dauerbetrieb. In den engen Räumlichkeiten stehen die Kunden dann zwangsläufig nah beieinander. Das sei momentan nicht gerade hilfreich.

Angst hat die Auszubildende trotzdem nicht, ebenso wenig sieht sie sich als besondere Heldin des Alltags: „Ich mache nur meinen Job.“ Größeren Respekt hat die Auszubildende eher für die Busfahrer, die während der Krise den Verkehr in der Stadt aufrechterhalten. Die behördlichen Sicherheitsmaßnahmen unterstützt sie vollends.

Trotz berechtigter Sorgen plädiert Sahra Herzberg dafür, ruhig zu bleiben: „Die Situation ist schlimm, aber Panikmache hilft niemandem.“ Um vom Corona-Trubel Berlins wegzukommen, fahre sie so lange es noch gehe raus ins Grüne und tanke so Kraft.

Die junge Frau aus Schöneweide ist bereits selbst gefährlich nah an einer Quarantäne vorbeigeschlittert: „Meine Mutter war zuletzt krank und musste sich auf Corona testen lassen“, berichtet sie, „das Ergebnis war Gott sei Dank negativ.“ Sahra Herzberg ist sich sicher: Wäre der Test anders ausgefallen, hätte nicht nur sie zuhause bleiben müssen. Es hätte wohl die Schließung der ganzen Filiale bedeutet. „Glück gehabt!“.

Altenpflege: „Menschen zu helfen, gehört für uns zur Normalität“

Gundula Kozariszczuk und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kümmern sich um rund 300 Pflegebedürftige.

Dipl.-Pflegewirtin Gundula Kozariszczuk, Bereichsleitung Pflege beim DRK PflegeService Müggelspree gGmbH

Foto: Foto / : DRK PflegeService Müggelspree gGmbH

Bei Gundula Kozariszczuk und ihren Kollegen in der Pflege gilt: Schütze dich selbst, dann schützt du auch andere. Unter diesem Motto leben derzeit die meisten Menschen, um die Ausbreitung des Coronavirus so gering wie möglich zu halten. Für Kozariszczuk hat das aber nicht nur in Zeiten der Krise große Bedeutung. Die Bereichsleitern des DRK Pflegeservice Müggelspree hat täglich Kontakt mit Menschen, die auf Hilfe in ihrem Alltag angewiesen sind.

Sie und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kümmern sich um rund 300 Pflegebedürftige. Sie helfen bei Einkäufen, sind Gesprächspartner und waschen die Menschen gegebenenfalls auch. Der direkte Kontakt sei da nicht vermeidbar. Angst vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus haben weder sie noch ihre Kollegen. Dafür würden sie Hygienevorschriften strikt einhalten: Handschuhe, Hände waschen, Desinfektionsmittel. Ihr ist es wichtig, auch in der Krise für die „Klienten“, wie sie sie nennt, da zu sein. „Für uns geht die Arbeit derzeit ganz normal weiter, außerdem geben wir den Pflegebedürftigen Halt“, sagt die Leiterin des Pflegeservices. Halt in Zeiten, in denen niemand so richtig weiß, wie es weitergehen wird, sei für die oftmals älteren Menschen wichtig. Manchmal auch nur, um eine Alltagsstruktur beizubehalten.

Es geht immer um die Gesundheit der Pflegebedürftigen

Die Auswirkung des Coronavirus spüren Kozariszczuk und ihre Kollegen auch. Manche hätten ihre Versorgungstermine vorerst abgesagt. Dafür springen nun Verwandte ein. Außerdem könnten sie die Pflegebedürftigen nicht mehr mit zum Einkaufen nehmen, was Kozariszczuk zwar bedauert, aber in erster Linie gehe es um die Gesundheit der Pflegebedürftigen. Neue Klienten könnten sie derzeit ebenfalls nicht aufnehmen.

Dennoch soll den Pflegebedürftigen ein möglichst selbstständiges Leben ermöglicht werden, auch in dieser schweren Zeit. Bescheiden sagt Kozariszczuk: „Menschen zu helfen, gehört für uns zur Normalität.“

Kita: Ohne Erzieherinnen geht es nicht

Die Erzieherinnen Birgit Karg und Nećla Deniz kümmern sich mit ihren Kolleginnen um die Kinder in der Notbetreuung.

Die Erzieherinnen Birgit Karg (l.) und Nećla Deniz in ihrer Kita in Neukölln.

Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Elf Uhr dreißig, gleich ist Mittagessenszeit. Der zweijährige Carl wirkt schon ziemlich müde, sein Kopf liegt schwer auf der Tischplatte. Aber Erzieherin Birgit Karg (49) ist bei ihm, geht mit ihm in die Spielecke und lenkt ihn liebevoll ab, während ihre Kollegin Nećla Deniz (49) gerade sein Essen warm macht. Heute besucht nur der kleine Carl die Kita Silbersteinstraße 121 – normalerweise tummeln sich hier 140 Kinder. Auf den Gängen ist es ganz still.

Carls Mutter gehört zum medizinischen Personal, sie wird dringend gebraucht, drum ist Carl seit sechs Uhr morgens in der Notbetreuung. Für die beiden Erzieherinnen ist es selbstverständlich, dass sie ihren Dienst antreten und so die Notbetreuung möglich machen – genauso wie für den Rest des Kitateams in der Silbersteinstraße im tiefsten Neukölln. „Ich bin auf die Haltung meiner Erzieherinnen ganz stolz“, sagt Katrin Gramckow, Kita-Leitung der Einrichtung, die zum Eigenbetrieb SüdOst gehört.

Nicht mehr als fünf Kinder in einer Notbetreuungsgruppe

Man werde jetzt Tag für Tag entscheiden, wie es weitergeht; heute sei nur Carl in der Notbetreuung, aber morgen könne das ganz anders sein. „Es gibt so viele systemrelevante Berufe.“ Mehr als fünf Kinder werde man nicht in eine Notbetreuungsgruppe tun, erzählt Birgit Krüger, auch sie ist in der Kita-Leitung. Damit die Ansteckungsgefahr niedrig bleibt.

Alle 26 Erzieherinnen der Kita seien in Rufbereitschaft. So kann man schnell reagieren und womöglich auch einspringen – falls dann doch, was keiner hofft, eine Kollegin krank wird. Natürlich schaut die Kitaleiterinnen auch, bei wem sie überhaupt einen Einsatz riskieren können oder wer besser ganz zu Hause bleibt. Gerade bei älteren Kolleginnen ist es wichtig, dass ihre sozialen Kontakte so gering wie möglich bleiben. Darauf nimmt man Rücksicht.

Um 13 Uhr ist die Schicht von Birgit Karg und Nećla Deniz beendet, dann übernehmen die beiden Frauen aus der Kita-Leitung „Das ist doch klar“, sagt Katrin Gramckow. Alle halten zusammen. Nur so könne man das Coronavirus stoppen.

Ärztin: Mund-Nasenschutz und Handschuhe liegen bereit

Christine Benter ist HNO-Ärztin, würde sich aber auch für Corona-Patienten engagieren.

Die HNO-Ärztin Christine Benter in ihrer Zehlendorfer Praxis in Berlin.

Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

In ihrer Praxis am S-Bahnhof Zehlendorf kam das Coronavirus zunächst als Gefühl an. „Eigentlich haben wir Patienten mit denselben Beschwerden wie jeden Winter, Erkältungen, grippale Infekte, Nebenhöhlen- und Mittelohrentzündungen und Allergien“, sagt Hals-Nasen-Ohren-Ärztin Christine Benter (38), die gemeinsam mit einer Kollegin eine niedergelassene Praxis führt. Doch schon seit vier Wochen seien viele Patienten verunsichert, ob hinter ihrer Erkrankung nicht doch das Coronavirus steckt. Oder ob sie wegen einer Erkältung ein erhöhtes Risiko tragen, zusätzlich an Corona zu erkranken. Da bestehe keine Sorge, beruhigt die Ärztin. „Eine Erkältung ist keine Vorerkrankung, die das Risiko erhöht.“

Eigener Raum für Schutzmaßnahmen

Wenn Patienten einen begründeten Verdacht haben, sagt Benter, „bitten wir sie, zunächst anzurufen und verweisen sie im Zweifelsfall ans Gesundheitsamt und die zuständigen Stellen“. Für den Fall, dass doch jemand mit Corona-Verdacht in der Tür steht, halten sie am Eingang der Praxis einen eigenen Raum und entsprechende Schutzmaßnahmen wie zum Beispiel einen Mund-Nasenschutz und Handschuhe bereit, damit die Person nicht in Kontakt mit anderen kommt. Bisher sei das aber nicht passiert. „Unsere Patienten sind sehr umsichtig und rufen vorher an.“ Viele hätten auch von sich aus verschiebbare Termine abgesagt, etwa zur Überprüfung von Hörgeräten.

In der Praxis wird auf ein geringes Infektionsrisiko geachtet. „Mehr als vier Personen sollten nicht im Wartezimmer sein, besonders Senioren und Patienten mit Vorerkrankungen müssen geschützt werden.“ Dass die Zahl der Corona-Patienten in Berlin weiter steigt, sagt die Ärztin, bezweifle sie nicht. „Schon allein, weil die Sicherheitsmaßnahmen erst spät kamen und sich noch immer nicht alle daran halten.“

Dramatische Situationen wie in Italien befürchte sie nicht, „da vertraue ich unserem Gesundheitssystem“. Wenn aber künftig mehr Ärzte gebraucht würden, sei sie bereit, sich in der Behandlung von akuten Coronapatienten zu engagieren.

Pflege: Von dieser Intensivpflegerin können andere viel lernen

Melanie Engel koordiniert im Eiltempo seit Wochen die Vorbereitungen für den Ernstfall.

Die Intensivpflegerin Melanie Engel vor dem Vivantes-Auguste-Viktoria-Krankenhaus in Berlin. F

Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Wer Melanie Engel sprechen will, muss schnell sein. Jede Minute kommt jemand mit einer Frage – die 42-Jährige ist nicht nur die Stationsleitung der Intensivstation des Vivantes Auguste-Viktoria-Klinikums (AVK) in Schöneberg. Sie koordiniert im Eiltempo seit Wochen die Vorbereitungen für den Ernstfall. Über 23 Intensiv-Beatmungsbetten verfügt ihre Station, das ist ein großer Funktionsbereich. „Bisher kam es noch nie vor, dass alle 23 Betten zeitgleich mit Patienten belegt waren, die beatmet waren, komplexe Intensivmedizin benötigten und zusätzlich auf das Strengste isoliert werden mussten.“

Genau das ist aber, was sie und ihre Kollegen nun vorbereiten. „Wenn ich die Bilder aus Italien sehe, weiß ich, dass es auch bei uns zu vielen Corona-Erkrankten kommen wird, die umfassende Intensivmedizin benötigen.“ Dafür, dass Berlin hoffentlich besser gerüstet ist als etwa Bergamo, eines der italienischen Corona-Krisengebiete, sorgen Menschen wie Melanie Engel, auch wenn sie sagt: „Wir werden mit Sicherheit schnell an unsere Grenzen kommen.“

Sie ist zudem zertifizierte Atmungstherapeutin

Melanie Engel verfügt über mehrere Zusatzqualifikationen, die sie nun sozusagen zur Corona-Expertin machen. Neben der dreijährigen Krankenpflege hat sie eine Ausbildung in Anästhesie und Intensivmedizin absolviert und ist zertifizierte Atmungstherapeutin. Vieles, was sie in mehreren Jahrzehnten dazulernte, gebe sie nun im Schnellverfahren an ihre unterstützenden Kollegen weiter, sagt sie. Ärzte und Pflegepersonal aus anderen Fachbereichen schult sie in Kooperation mit den Intensivärzten im Umgang mit Beatmungsgeräten und dem vielfältigen Fachgebiet der Intensivmedizin. Das Pflegepersonal anderer Stationen muss den Organisationsablauf einer Intensivstation in Windeseile lernen und eingearbeitet werden. Alles muss sehr schnell gehen und erfordert hohes Organisationstalent.

Dazu kommt eine weitere Herausforderung: Material wie Schutzanzüge, Handschuhe und Mund-Nasenschutz für die Intensivpflege für alle Mediziner steht derzeit nur in kontrollierten Kontingenten zur Verfügung.

„Wir versuchen, damit hauszuhalten, in einem Akutkrankenhaus gibt es auch andere gefährliche Keime, vor denen wir uns und die Patienten schützen müssen.“ Angst vor dem Virus selbst hat sie nicht. „Wir sind den Umgang mit Viren und Bakterien gewohnt und dürfen gerade in der jetzigen Zeit keine Panik verbreiten. Dies ist auch für uns kein Leichtes.“

Derweil ist es im Krankenhaus ungewohnt ruhig. Besucher sind nicht zugelassen, Ausnahmeregelungen gelten für Kinder und sterbende Patienten. Verschiebbare Operationen wurden komplett abgesagt. „Es ist eine merkwürdige Stimmung für das gesamte medizinische Personal”, sagt Melanie Engel. „Die Ruhe vor dem Sturm. Wir alle geben hier unser Bestes!“