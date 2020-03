Corona in Berlin Corona-Krise bringt Berlins Polizei an die Belastungsgrenze

Berlin. Fast nichts ist mehr so wie vor wenigen Wochen – und wie es morgen sein wird, weiß niemand so recht. Was in den Zeiten der Corona-Krise für die meisten Berliner gilt, gilt erst recht für die Polizei. Noch sei die Behörde voll handlungsfähig, heißt es im Umfeld der Behörde. Doch das Virus macht auch vor den Beamten nicht halt. Wie lange die Polizei alle Aufgaben bewältigen kann oder ob die Behördenleitung schon bald Prioritäten setzen und Aufgaben streichen muss, ist daher unklar.