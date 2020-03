Müller: Polizei und Ordnungskräfte kontrollieren weiter

Berlin. Die Einhaltung der neuen Vereinbarungen zwischen Bund und Ländern sollen in Berlin von Polizei und Ordnungskräften kontrolliert werden. Das kündigte der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) am Sonntag in der rbb-"Abendschau" an. Die übergroße Zahl der Berlinnerinnen und Berliner wisse, worum es im Kampf gegen den Coronavirus gehe, sagte Müller. "Die Menschen haben es zum großen Teil verstanden." Polizei und Ordnungskräfte würden aber weiter kontrollieren. "Wir müssen und werden eingreifen, wo Leute glauben, es sei alles ein großer Spaß."

Die Länderchefs hatten sich am Sonntagnachmittag mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in einer Telefonkonferenz zum weiteren Vorgehen gegen die Corona-Pandemie abgestimmt. Sie einigten sich darauf, Ansammlungen von mehr als zwei Personen grundsätzlich zu verbieten. Ausgenommen werden sollen Familien sowie in einem Haushalt lebende Personen.

Müller verteidigte die Entscheidung gegen eine komplette Ausgangssperre. "Soziales Leben muss möglich sein, Kinder müssen mal an die frische Luft gehen", erklärte der Regierende Bürgermeister. Das Ziel sei aber, soziale Kontakte zu reduzieren. Die neuen Verschärfungen sollen Müller zufolge für zwei Wochen gelten. "Wir werden fortlaufend evaluieren, wie der Sachstand ist", kündigte er an.