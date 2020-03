Steinbach: Nervosität von Unternehmen ist berechtigt

Potsdam. Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) hat Unternehmen auf die anstehenden Finanzhilfen wegen der Corona-Krise hingewiesen. "Es herrscht große Aufregung", sagte Steinbach am Sonntag im "info Radio" des rbb. "Ich halte das für berechtigt." Kurzfristig stünden in Brandenburg für Firmen, die in ihrer Existenz bedroht seien, 7,5 Millionen Euro bereit, die ab kommendem Mittwoch ausgezahlt würden, sagte Steinbach. "Es ist eine Ersthilfe."

Die Soforthilfe von 5000 bis 60 000 Euro je nach Anzahl der Mitarbeiter sei ein Zuschuss, der nicht zurückgezahlt werden müsse. Das sei angesichts der dünnen Kapitaldecke der Brandenburger Firmen so entschieden worden.

Dann werde der Rettungsschirm in Höhe von 500 Millionen Euro im Land aufgelegt. Gerechnet werde mit weiteren Hilfen des Bundes.

Es sei das schlankste und unbürokratischste Programm, das aufgelegt worden sei, sagte Berndt-Armin Schmidt, Fachbereichsleiter der Investitionsbank Brandenburg, im "info Radio". Die Hotline von Wirtschaftsministerium und Wirtschaftsförderung erreichten bereits 3500 Anfragen. Von dieser Woche an stünden die Formulare im Internet bereit, die schnellstmöglich bearbeitet werden sollten.