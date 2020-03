Krankheiten Mehr als 1000 Corona-Fälle in Berlin nachgewiesen

Berlin. In Berlin haben sich mehr als 1000 Menschen mit dem neuen Coronavirus infiziert. In der Hauptstadt habe es bis Samstagnachmittag 1025 bestätigte Fälle gegeben, teilte die Senatsverwaltung für Gesundheit mit. Das waren 157 Fälle mehr als am Vortag.

39 Menschen werden zur Zeit in Krankenhäusern behandelt, 14 von ihnen wegen schwerer Verläufe auf Intensivstationen. Ein hochbetagter Berliner Patient mit Vorerkrankungen, der mit Sars-CoV-2 infiziert war, ist gestorben.

Eine Häufung von bestätigten Ansteckungen gibt es in den Berliner Bezirken Charlottenburg-Wilmersdorf (136), Mitte (133) und Friedrichshain-Kreuzberg (118). Die meisten Infizierten sind zwischen 25 und 60 Jahre alt. Eine Mehrheit von ihnen bekommt nach den bisherigen weltweiten Erfahrungen mit dem neuen Virus nur milde oder gar keine Symptome. Rund fünf Prozent aber erkranken schwer. Ältere und Menschen mit Vorerkrankungen gelten als besonders gefährdet und schutzbedürftig.

Um die Epidemie einzudämmen, ermitteln die Gesundheitsämter weiterhin Kontaktpersonen. Auch deshalb steigen die bestätigten Fälle in der Hauptstadt. Das Robert Koch-Institut schätzte, dass viele Menschen, die sich bereits am Anfang der Epidemie infizierten, bereits wieder genesen und nun immun gegen das Virus sind.