Berlin. Seit Dienstag sind in Berlin alle Schulen zu – die Verbreitung des Coronavirus soll auch durch diese Maßnahme verlangsamt werden. Doch Lehrer und Bildungssenatorin machten schnell klar: Das sind keine Corona-Ferien! Bis zu den Osterferien soll gelernt werden – und zwar zu Hause. Wie das konkret aussieht, wollen wir an drei Beispielen zeigen. Und es wird schnell deutlich: Ohne die Mütter geht es nicht.

Unterricht in der Küche bei Familie Heilmann

Wie ein kleines Klassenzimmer wirkt an diesem Vormittag die Küche von Nadja Heilmann in Steglitz. Schließlich werden hier nicht nur ihre neunjährigen Zwillinge Linus und Niklas unterrichtet, sondern auch ihre Freunde: Jakob, der in dieselbe vierte Klasse geht wie die Zwillinge, und sein kleiner Bruder Janne. Der Siebenjährige ist in der zweiten Klasse. Nadja Heilmann, von Beruf Reisekauffrau, ist für Mathematik zuständig. „Nadja kann Mathe richtig gut erklären“, sagt Lena Kornbrust-Zierau, Jakobs und Jannes Mutter. Die Juristin hat das Fach Deutsch übernommen.

Alle vier Jungs haben von ihrer Grundschule viel zu tun bekommen. Die Älteren erhielten von den Lehrerinnen drei Wochenpläne, die bis zu den Osterferien reichen. Diese wollen die beiden Alleinerziehenden jetzt systematisch abarbeiten – Übungen, Arbeitsheftaufgaben und mehr. Alles Wiederholungen? „Nein“, meint Nadja Heilmann, auf keinen Fall. „Die gehen richtig im Stoff voran.“ Der Morgen sei ziemlich voll, irgendwie wurschtelt man sich durch das häusliche Schulprogramm, zumindest so lange die Konzentration hält.

Um 13 Uhr muss Nadja Heilmann dann zur Arbeit ins Reisebüro, „gestrandete Touristen zurückholen“. Für alle Jungs geht es die nächsten Tage zu ihren Vätern, dann sind die dran. Und Lust, Lehrerinnen im Quereinstieg zu werden? „Niemals“, sagt Nadja Heilmann ganz klar. Aber für die nächsten Wochen werde es schon klappen.

Bei Familie Lex lernen die Kinder gemeinsam am Esstisch

Sabine Lex mit ihren Söhnen Benni (l.) und Sebastian (r.). Ihre Schulen arbeiten mit Plattformen, die dieser Tage oft überlastet sind.

Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Der Esstisch im Hause Lex in Charlottenburg ist momentan zum Klassenzimmer umfunktioniert. Ausdrucke, Arbeitshefte, Bücher – und ganz wichtig: der Laptop. Den braucht vor allem der ältere der beiden Söhne, Sebastian. Der 14 Jahre alte Gymnasiast loggt sich über WebWeaver ein, eine Lernplattform, die seine Schule benutzt. Schaut dann in das Postfach seiner Klasse.

„Liebe 9a, ich habe auf unserer Plattform Aufgaben für Deutsch und Geschichte hochgeladen“, schreibt dort die Klassenlehrerin. „AB zur Bearbeitung von Kurzgeschichten und ein AB zur NS-Ideologie.“ Jetzt soll man dazu mehrere Aufgaben bearbeiten.

Die Arbeitsblätter auszudrucken, das bleibt allerdings eher an Mutter Sabine Lex hängen. Dazu noch die Anweisungen und Blätter für Sohn Benni, neun Jahre alt, die aus der Grundschule über ganz verschiedene elektronische Kanäle bei ihr eintreffen: als Mail, über WhatsApp, in speziellen Foren der Schule. „Ich komme mir vor wie das Sekretariat meiner Kinder“, stöhnt Sabine Lex. Ganz schön schwer, den Überblick zu behalten. Zum Glück ist sie in nächster Zeit von der Arbeit als Direktionssekretärin freigestellt, auch ihr Mann arbeitet im Homeoffice nebenan im Wohnzimmer.

Einige Eltern in Bennis Klasse hätten schon per Mail vermeldet, dass sie mit dem Stoff für diese Woche durch seien – den Pflicht- und freiwilligen Aufgaben. Jetzt baten sie um Zusatzaufgaben. „Da kriegt man echt Druck.“ Haben sie in der Familie feste Uhrzeiten fürs Lernen? „Wir machen das bedarfsgerecht“, sagt Sabine Lex grinsend. Kater Danger springt kurz auf den Tisch. Mal gucken, wie die Jungs vorankommen.

Familie Oestreich hält Sportunterricht im Garten ab

Der Schulranzen bleibt zu Hause. Jana Oestreich hat sich für Tochter Helene ein abwechslungsreiches Lernprogramm ausgedacht.

Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Helene hat ein richtig hübsches Mädchenzimmer im ersten Stock des Hauses in Altglienicke – mit einem belebten Puppenhaus, Stofftieren und einem echten Himmelbett. Und dann steht da noch der Schreibtisch der Sechsjährigen. Gerade hat sie ein Pferd aus Glitzersteinen gebastelt. „Kunst“, sagt ihre Mutter Jana Oestreich. Sie versucht, den ungewohnten Schulalltag der Erstklässlerin so lebendig wie möglich zu gestalten. „Nur Lesen, Schreiben und Rechnen, das wird auf Dauer eintönig.“

Also hat Jana Oestreich reagiert. Sie baut auch Sachkunde, Musik und sogar Sport ein – der findet im Garten statt. Damit der Spaß bleibt. Schon am Freitag vor einer Woche hatte die Gemeinschaftsschule der Tochter alle Bücher und alles Arbeitsmaterial mitgegeben und so grob gesagt, was in den nächsten Wochen zu Hause erledigt werden soll.

Die Juristin – momentan im Homeoffice – hat daraufhin handschriftlich einen Plan für die kommende Zeit auf einem Blatt skizziert, damit sie nicht den Überblick verliert. „Freitag: 2 Seiten Flex + Flo, 1 Seite Delfin-Heft, zehn Minuten rechnen.“ Wochenpläne gibt es bei ihnen in der Schule nicht, weil die Lehrerin sehr individuell auf jedes Kind eingeht. Also muss Helenes Mutter strukturieren. Plötzlich kommen Bücher, die Helene zur Einschulung geschenkt bekommen hat, zum Einsatz, alles wird gebraucht. Sogar die Englisch Lern-DVD hat man aus dem Keller hervorgekramt. Helene, ist deine Mutter eine gute Lehrerin? „Ja“, sagt sie und nickt entschieden.