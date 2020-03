Jugendlicher mit Joints tritt Polizisten

Berlin. Ein mutmaßlich unter Drogen stehender Mann hat in Berlin-Pankow einen Polizisten getreten und verletzt. Die Beamten wurden am Samstagmorgen wegen Lärm in die Pasewalker Straße gerufen, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten hätten dort "fünf laut grölende junge Männer" angetroffen, von denen einer habe mit einem Fahrrad wegfahren wollen. Weil ein starker Cannabisgeruch in der Luft lag, stoppten und durchsuchten sie diesen Mann.

Dabei habe der 18-Jährige versucht, mit der Faust in Richtung eines Polizisten zu schlagen, erklärte die Polizei. Als die Beamten ihn daraufhin zu Boden brachten und Handfesseln anlegten, habe er gegen ihre Beine und Körper getreten. Ein Polizist wurde an der Hand verletzt und in einem Krankenhaus versorgt. Bei der Durchsuchung des jungen Mannes wurden zwei Joints gefunden. Die Beamten vermuten, dass er unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol stand.