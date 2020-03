Berliner Supermärkte und Lieferanten arbeiten am Limit

Berlin. Die Nachfrage nach Lebensmitteln und Hygieneprodukten in den Berliner Supermärkten übersteigt in der Corona-Krise das Volumen des Weihnachtsgeschäfts um fast das Dreifache. "Ein großes Zentrallager am Berliner Stadtrand konfektioniert derzeit täglich eine Menge von bis zu 700 000 Einheiten. Zu Weihnachten sind es nur rund 250 000", sagte der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Berlin-Brandenburg, Nils Busch-Petersen, am Samstag. Die Geschäfte leiden demnach immer noch unter einem "irrationalen Abverkauf" von Waren wie Toilettenpapier, Seife, Drogerieartikeln, Mehl und Pasta.

"Der Flaschenhals ist die Belieferung per Lkw. Es gibt nur eine begrenzte Anzahl von Fahrzeugen. Die Firmen arbeiten mit Volldampf und Überlast". Fahrer aus Bereichen wie dem Event- und Messebau würden die Lebensmittellogistik unterstützen, um die Lieferketten aufrecht zu erhalten. Staatliche Vorgaben zur Begrenzung des Kundenansturms in den Geschäften seien jedoch nicht nötig, betonte Busch-Petersen. "Es ist klüger, das den Häusern selbst zu überlassen".

In manchen Berliner Drogerie- und Supermärkten überwachten private Sicherheitskräfte den Mindestabstand zwischen den einzelnen Menschen. An den Kassen komme es immer wieder zu Konfliktsituationen, weil Kunden die Mengenbeschränkungen für begehrte Artikel nicht einhalten. "Am morgigen verkaufsoffenen Sonntag werden sich wahrscheinlich viele Märkte nicht beteiligen. Das Personal muss auch mal durchatmen. Ich ziehe meinen Hut vor den Mitarbeitern", so Busch-Petersen.