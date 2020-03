CDU-Landeschef Wegner: Bei Bayern viel abschauen

Berlins CDU-Landesvorsitzender Kai Wegner empfiehlt in der Corona-Krise Bayern als Vorbild: "Man kann sich an Bayern zurzeit wirklich viel abschauen. Dort findet eine handlungsfähige Regierung statt", sagte Wegner am Freitagabend in einem rbb-"Spezial" zur Corona-Pandemie. Bayern hat Ausgangsbeschränkungen angekündigt, die bereits am Samstag in Kraft treten. Danach dürfen die Bürger ihre Wohnungen nur noch aus triftigen Gründen verlassen. "Ich verstehe nicht, warum wir immer so lange warten", sagte Wegner. Angesichts der steigenden Infektionszahlen sei es wichtig, schnellstmöglich zu handeln.

Beim Thema Ausgangssperre gebe es durchaus Handlungsspielräume. "Es ist ja nicht vorgegeben, wie die zu gestalten sind", sagte Wegner. "Und natürlich möchte ich auch, dass Familien im Märkischen Viertel einen Spaziergang machen können. Das muss gewährleistet sein", erklärte der CDU-Landesvorsitzende. "Entscheidend ist, dass wir keine großen Zusammenkünfte haben, kein Grillen im Tiergarten, keine Corona-Partys."

Der Staat und insbesondere die Polizei, auch die Ordnungsämter müssten sich jetzt auf die Kernaufgaben konzentrieren. "Und die Kernaufgabe ist die Bekämpfung des Coronavirus", sagte der CDU-Politiker. "Es geht hier um Leben und Tod. Es geht um die Gesundheit der Menschen. Und wir müssen jetzt so agieren, so handeln, dass wir unsere Stadt bestmöglich durch diese Krise führen."

Wie lange sie dauern werde, sei seriös nicht zu sagen. "Entscheidend ist, dass wir schnell handeln. Jeder Tag, der vergeht, wird die Krise in die Länge ziehen, wird die Infektionen weiter hochtreiben, und das wird weitere Folgen nach sich ziehen", warnte Wegner. "Entscheidend ist, dass wir diese Krise gemeinsam angehen und gemeinsam auch packen wollen. Wir werden auch diese Krise überstehen, wenn alle vernünftig mitmachen."