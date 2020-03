Gesundheit Berlin will Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie verschärfen

Berlin. Der Berliner Senat will seine Maßnahmen im Kampf gegen die Corona-Pandemie verschärfen. Das haben die Senatoren am Freitagabend bei einer Telefonschalte besprochen, wie aus Teilnehmerkreisen bekannt wurde. Diskutiert wurde unter anderem über die Schließungen von Restaurants und die Einschränkung von Versammlungen mit mehr als 50 Personen sowie über eine bessere Notbetreuung von Kindern in den Kitas.