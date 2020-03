Glaube in Zeiten des Coronavirus

Berlin. Das Thema der Fastenzeit in diesem Kirchenjahr lautet: Sieben Wochen Zuversicht, sieben Wochen ohne Pessimismus. An dieses Thema versucht sich die evangelische Pfarrerin Theresa Brückner zu erinnern. Sie befindet sich mit ihrem dreijährigen Sohn in freiwilliger Corona-Quarantäne, nachdem sie eine Veranstaltung besuchte, auf der Menschen aus einem Risiko-Gebiet anwesend waren. „Ich möchte zeigen, dass Quarantäne trotz der Herausforderungen funktioniert. Auf Instagram berate ich Menschen, die sich in der Corona-Krise einsam fühlen“, sagt Brückner. Auf ihrem Instagramkanal „theresaliebt“ erreichen sie jetzt Nachrichten von Nutzern, die Angst vor dem Virus haben.

Brückner gehört zu den Pfarrerinnen und Pfarrern, Rabbinern und Imamen in Berlin, die nun nach Wegen suchen, mit Gläubigen zu kommunizieren. Denn die meisten Gottesdienste und Gebete wurden aufgrund des Coronavirus abgesagt. Alle Synagogen in Berlin schließen. Viele Kirchen und Moscheen sollen weiterhin geöffnet bleiben, damit Gläubige dort Ansprechpartner finden (Stand Freitag 14 Uhr). Zudem bieten Gotteshäuser im Internet Messen und Gebete im Livestream an. Um Informationen über die einzelnen digitalen Angebote zu bekommen, können Mitglieder die jeweilige Gemeinde kontaktieren.

Berliner Kirchen richten Corona-Seelsorge-Telefon ein

Carsten Bolz ist Superintendent des Evangelischen Kirchenkreises Charlottenburg-Wilmersdorf. Gläubigen angesichts der Corona-Krise Erreichbarkeit zu vermitteln, ist ihm ein großes Anliegen. „Gemeinden müssen elektronische Medien nun kreativ nutzen, um Mitglieder zu erreichen. Aber viele von ihnen sind älter und nutzen digitale Angebote nicht. Darum gibt es auch Pfarrer, die zum Telefon greifen und jeden Einzelnen in der Gemeinde anrufen“, sagt Bolz. Von Berliner Kirchen wurde zudem ein ökumenisches Corona-Seelsorge-Telefon eingerichtet, das unter 030 403 665 885 erreichbar ist. Ein ökumenischer Gottesdienst wird im RBB-Fernsehen am Sonntag um 10 Uhr live aus der Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche in Charlottenburg übertragen.

Interessierte können sich unter dem Hashtag #wirsindda einen Überblick über die Angebote der evangelischen Kirche in der Corona-Krise verschaffen. Bischof Christian Stäblein nimmt beispielsweise jeden Tag um 12 Uhr ein Mittagsgebet auf, das auf der Website der Evangelischen Kirche Berlin abrufbar sein soll. Am Freitagmittag funktionierte die Übertragung wegen technischer Probleme erst etwas verspätet.

„Wir merken, dass Menschen verstärkt unsere Online-Angebote nutzen“, sagt ein Sprecher des Erzbistums Berlin. Die katholische Kirche bietet unterschiedliche Möglichkeiten, am Sonntag einen Berliner Gottesdienst mitzufeiern, ohne in die Kirche zu gehen. Am Sonntag um 10 Uhr wird im RBB Kulturradio ein Gottesdienst aus St. Antonius in Berlin-Oberschöneweide übertragen. Zur gleichen Zeit gibt es einen Live-Stream aus der Kirche St. Joseph (Wedding), den man auf der Facebook-Seite des Erzbistums anschauen kann. Zahlreiche katholische Pfarrer nehmen Gebete und Ansprachen mit ihren Smartphones auf und schicken sie an ihre Gemeinde. Einige Bischöfe planen, Briefe an Mitglieder zu schicken.

Auch jüdische Gemeinden planen Live-Streams

Wie die Gottesdienste sind auch die jüdischen Freitagsgebete landesweit abgesagt. Darum planen jüdische Gemeinden ebenfalls Live-Streams. Rabbiner Yehuda Teichtal nutzt soziale Medien bereits seit Jahren, um Gläubige zu erreichen. So postet er auf der Facebook-Seite des jüdischen Bildungszentrums Chabad Berlin regelmäßig Videos für sein Format „Gedanken der Woche“. Seit Beginn der Corona-Krise kommuniziere er vermehrt über E-Mails und WhatsApp mit Gemeindemitgliedern, sagt er. Er möchte die Gläubigen ermutigen: „Wir sollten nicht zu Hause in unserer Ecke bleiben, sondern zusammenstehen, ohne dass wir im physischen Raum sind.“

Gebete in Moscheen werden mindestens für die nächsten zwei Wochen abgesagt, teil Murat Gül, Vorsitzender der Islamischen Föderation Berlin, mit. „Die Moscheen bleiben geöffnet. Dort werden Imame behilflich sein, wenn es Fragen gibt“, sagt Gül. Wie andere religiöse Gemeinschaften organisieren sich Muslime oft über kleine Verbände. Einer unter ihnen ist der Kulturverein Seituna in Charlottenburg. Sein Vorsitzender, Karim Gouider, hat während der Corona-Krise viel zu tun. „Angst haben alle unsere Mitglieder. Über WhatsApp halte ich mit ihnen Kontakt“, sagt Gouider. Ihm sei wichtig, Panik vorzubeugen. Auf Facebook werde der Verein sobald wie möglich „kleine Vorträge für die seelische Gesundheit“ posten. „Wir müssen alle zusammenhalten. Egal ob Muslime oder andere Gläubige oder Leute, die nicht glauben.“

Zusammenhalt würden viele Menschen in Zeiten des Virus kaum verspüren, meint Pfarrerin Theresa Brückner. Auch ihr falle es schwer, in der Quarantäne mit ihrem Dreijährigen stets positiv zu denken. Über ihren Instagram-Account würden sich Nutzer melden, die auch in Quarantäne sind. „Für manche Menschen ist das Familienleben zu Hause nicht harmonisch. Sie fühlen sich sehr einsam“, sagt Brückner. Um diese Leute zu ermutigen, hat Brückner nun begonnen, selbst gesungene Lieder auf Instagram zu stellen. „Durch deinen Geist, Herr, stärke mich, dass ich dein Wort festhalte“, singt sie in einem Post.

Alle Nachrichten zum Coronavirus in Berlin, Deutschland und der Welt:

Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Coronavirus in Berlin haben wir hier für Sie zusammengefasst. Darüber hinaus berichten wir in einem Newsblog über die neusten Entwicklungen in Sachen Coronavirus in Berlin.

Die überregionalen News zu Covid-19 können Sie hier lesen. Zudem zeigen wir in einer interaktiven Karte, wie sich das Virus in Deutschland, Europa und der Welt ausbreitet.

Alle wichtigen Informationen zum Coronavirus bekommen Sie hier.