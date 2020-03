SPD-Fraktion ist gegen Tabus bei Maßnahmen in Corona-Krise

Berlin. Die Berliner SPD-Fraktion hat sich in der Diskussion um Maßnahmen gegen die Corona-Krise gegen Tabus ausgesprochen. "Die Situation ist so ernst, dass kein Instrument tabu ist", teilte der SPD-Fraktionsvorsitzende Raed Saleh am Freitagabend mit. "Wenn uns die Experten sagen, dass harte Maßnahmen bis hin zur Einschränkung von Bewegung im öffentlichen Raum das Richtige sind, dann gilt das", ergänzte der gesundheitspolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Thomas Isenberg. "Es geht darum, dass wir keine italienischen Zustände bekommen. Fast alle Experten raten uns jetzt, so hart wie möglich zu reagieren."

Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) befürwortet eine Ausgangssperre im Kampf gegen die Corona-Pandemie, hat sich mit ihrer Position in der Sondersitzung des Senats am Donnerstagabend aber nicht durchsetzen können. Die Diskussion über das Thema wurde nach Angaben von Teilnehmern ausgesprochen emotional geführt. "Senatorin Kalayci hat dem Senat eine Ausgangssperre empfohlen, die abgelehnt wurde", teilte ihre Sprecherin am Freitag mit.

Die Linke in Berlin sieht Ausgangssperren ausgesprochen kritisch: "Jedes andere Mittel muss erst ausgeschöpft sein", sagte Landesvorsitzende Katina Schubert am Freitag. Eine Ausgangssperre bedeute keine verlängerten Schulferien. "Wir sperren dann Leute ein."

Saleh sagte, es gehe nicht um politische Befindlichkeiten, sondern um die Gesundheit der Bevölkerung. "Es geht um Leben und Tod. Von der italienischen Krankenschwester bis zum italienischen Ministerpräsidenten hören wir, bitte macht nicht unsere Fehler. Das müssen wir ernst nehmen."

Die schnelle Ausbreitung des Virus in Deutschland und speziell auch in Berlin zeige, dass Eile geboten sei. "Spätestens wenn die Ministerpräsidenten und die Kanzlerin am Wochenende zu dem Schluss kommen, dass weitere Maßnahmen notwendig sind, dann müssen wir in Berlin diese unverzüglich umsetzen."