Berlin. Einlassstopp, mehr Abstand zwischen Kunden und rationiertes Toilettenpapier: Um die Ansteckungsgefahr für Kunden und Mitarbeiter so gering wie möglich zu halten, greifen Berlins Supermärkte und Discounter zu drastischen Maßnahmen. Ganz freiwillig machen das Lidl, Rewe, Edeka und Co. allerdings nicht.

Am Eingang des Real im Park Center Treptow begrüßt die Kunden ein Schild. Darauf zu lesen: „Bitte halten Sie Abstand und Bitte möglichst Bargeldlose Zahlung. Vielen Dank.“ Die Schilder tauchen später wieder auf. Im Markt ist es am frühen Freitagabend ruhig. Nur an jedem zweiten Gang läuft man einem Kunden über den Weg. Im Untergeschoss deuten die halbleeren Regale, wo normalerweise das Toilettenpapier steht, auf andere Tage hin.

Kassiererinnen hinter provisorischen Plastikscheiben

Erst am Ende des Einkaufs wird man wieder an die Corona-Pandemie erinnert. Eher ausladend als einladend stehen zwei Schilder hinter roten Absperrbändern vor dem Kassenbereich: „Bitte halten Sie Abstand!“ steht dort in roter Farbe. Dahinter ist ein Sicherheitsmitarbeiter, der darauf achtet, dass die Kunden die schwarzen Markierungen auf dem Boden einhalten. 1,50 Meter zum nächsten Kunden. Derzeit halten sich die Menschen daran, aber wie das wohl an einem Samstag ist? Die Kassierer sitzen auch etwas geschützt hinter provisorisch angebrachten Plastikscheiben. Dieser Tage ist wohl alles etwas anders.

Auch bei Ullrich am Zoo hat man schwarz-gelb gestreifte Warnmarkierungen in großen Abständen auf den Boden vor den Kassenbereich geklebt, jeweils ein Kunde stellt sich auf die Linie, kommt so seinem Vorgänger nicht zu nahe. Ein Security-Mann wacht darüber, dass alles seine Ordnung hat – die alte Dame mit ihrem Wägelchen und der großen Packung Klopapier wird besonders rücksichtsvoll behandelt. Wer den Supermarkt unter der S-Bahnbrücke sonst kennt - täglich von 7 Uhr morgens bis 23 geöffnet, mit einem festen Trinkerklientel auf beiden Eingangsseiten, immer voll und eher berlinerisch ruppig -, ist erstaunt. So zivilisiert wie jetzt mit Corona ging es hier noch nie zu.

Kunden sollen Abstand halten und möglichst mit Karte zahlen.

Foto: Privat

Abstandaufkleber auf den Böden

Supermärkte und Discounter gehören zu den wenigen Läden, die in diesen schwierigen Zeiten noch geöffnet haben dürfen. Sie sollen die Lebensmittelversorgung der Bevölkerung während der Covid-19-Krise sicherstellen. Allerdings müssen sie sich an Vorschriften halten. Christian Böttcher ist Sprecher des Bundesverbands des Deutschen Lebensmittelhandels (BVLH). Er sagt, dass die Märkte nur noch offen haben dürfen, wenn sie drei Anweisungen befolgen: Hygienevorschriften verschärfen, Abstandsregelungen einführen und keine riesigen Warteschlangen entstehen lassen.

Wie das genau umgesetzt wird, regeln die Bezirksämter in Berlin selbst. Dennoch gibt es laut Böttcher derzeit gewisse einheitliche Maßnahmen in Berlin, die umgesetzt werden. Etwa die Abstandsaufkleber auf den Böden oder die Plastikvorrichtungen an den Kassen. Wenn Kunden sich nicht daran halten, können sie des Ladens verwiesen werden.

Einkaufskörbe werden mit Desinfektionsmittel gereinigt

Aber daran ist im Moment nicht zu denken, denn ähnlich gesittet wie bei Ullrich am Zoo geht es auch bei Edeka an der S-Bahnstation Pankow zu. Ein Sicherheitsmitarbeiter am Eingang führt eine Strichliste – nur 40 Kunden dürfen sich gleichzeitig im Laden aufhalten. Die Einkaufskörbe werden ebenfalls von Sicherheitsmitarbeitern verteilt, aber erst wenn sie den Tragegriff mit Desinfektionsmittel gereinigt haben. Hier hat die Marktleitung entschieden, Hamsterkäufen entgegen zu wirken. Deshalb darf jeder Kunde nur eine Packung Toilettenpapier kaufen, theoretisch jedenfalls – wäre nur welches da.

Drogeriemärkte müssen angesichts der Coronavirus-Krise ebenfalls Vorschriften umsetzen. In der kleinen Rossmann-Filiale neben dem Rathaus Charlottenburg an der Otto-Suhr-Allee verkündete die Filialleiterin am Freitagnachmittag eine Zugangsbeschränkung: Ab sofort dürften sich nicht mehr als 14 Kunden gleichzeitig in der Filiale aufhalten. Die Kunden reagierten erschrocken, aber verständnisvoll. Begründen musste die Filialleiterin die rigorose Maßnahme nicht, alle wussten sofort Bescheid.

Der ohnehin am Eingang postierte Sicherheitsmann zählt die Kunden und erteilt dann Einlassstopps. Zu diesem Zeitpunkt wurde das Abstandsgebot in der Charlottenburger Filiale eher halbherzig befolgt. Nur wenige Kunden achteten auf die Distanz in der Warteschlange vor der Kasse. Wer aber dann von seinem Vordermann auf die wichtige Regel aufmerksam gemacht wurde, trat, meist ein „Tschuldigung“ murmelnd, beschämt den Rückzug an.

Mitarbeit: Susanne Leinemann und Andreas Abel

Alle Nachrichten zum Coronavirus in Berlin, Deutschland und der Welt:

Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Coronavirus in Berlin haben wir hier für Sie zusammengefasst.

Darüber hinaus berichten wir in einem Newsblog über die neusten Entwicklungen in Sachen Coronavirus in Berlin.

Die überregionalen News zu Covid-19 können Sie hier lesen. Zudem zeigen wir in einer interaktiven Karte, wie sich das Virus in Deutschland, Europa und der Welt ausbreitet.

Alle wichtigen Informationen zum Coronavirus bekommen Sie hier.