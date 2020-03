Krankheiten Fake-News zu Ausgangssperre in Berlin kursiert im Internet

Berlin. Eine gefälschte Nachricht zu einer angeblichen Ausgangssperre in Berlin hat sich am Freitag im Internet verbreitet. Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lageso) sprach von einer "Fake-News mit der Startseite des Lageso zu einer Ausgangssperre" und betonte: "Das ist falsch. Bitte nicht weiterverbreiten, bzw. verbreiten dass es sich um ein Fake handelt." In dem gefälschten Screenshot war von einer weitreichenden Beschränkung des öffentlichen Lebens ab Montag die Rede.