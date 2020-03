"Unwiederbringliche Verluste in Kulturlandschaft" befürchtet

Monika Grütters (CDU), Kulturstaatsministerin, sitzt in ihrem Büro an einem Tisch.

Berlin. Mit der Lähmung des öffentlichen Lebens durch die Ausbreitung des Coronavirus drohen aus Sicht von Kulturstaatsministerin Monika Grütters "bundesweit unwiederbringliche Verluste in der Kulturlandschaft". "Das Coronavirus ist auch ein Angriff auf ein Lebensmodell der vielen Künstlerinnen und Künstler, die die Kulturnation Deutschland ausmachen und prägen", sagte Grütters der Deutschen Presse-Agentur am Freitag in Berlin. Der Stillstand des gesellschaftlichen Lebens treffe Kulturinstitutionen und -akteure sowie Freiberufler massiv. "Aufgrund geringer Rücklagen, die Folge niedriger Durchschnittseinkommen sind, ist die Lage für viele schnell existenzbedrohend."

Grütters kündigte rasche und unbürokratische Hilfe an. Die Bundesregierung sei "zu allem entschlossen - koste es, was es wolle". Den verheerenden Folgen der Covid-19-Pandemie solle im Kultur- und Kreativbereich in der gesamten Fläche begegnet werden, sagte die CDU-Politikerin. Neben den geplanten Milliardenhilfen für Solo-Selbstständige und Kleinstunternehmen will Grütters unter anderem Mittel umwidmen von Förderprojekten, die in diesem Jahr nicht mehr umgesetzt werden können. Zudem solle auf Rückforderungen verzichtet werden, wenn Veranstaltungen oder Projekte nicht umgesetzt werden können.