15 Polizisten infiziert, Hunderte in Quarantäne

Berlin. Bei der Berliner Polizei sind inzwischen 15 Beamte mit dem Coronavirus infiziert. 98 weitere Polizisten befinden sich wegen Kontakten zu infizierten Kollegen in einer vom Amtsarzt angeordneten Quarantäne, wie eine Sprecherin am Freitag sagte. Für 324 andere Polizisten gibt es eine Empfehlung des Amtsarztes für eine vorsorgliche Quarantäne. Direkt oder indirekt betroffen von der Verbreitung des Coronavirus sind also 437 Polizisten. Am Montag hatte die Zahl noch bei sieben infizierten Beamten gelegen.

In manchen Bereichen der Polizei soll nun in getrennten Teams, die keinen Kontakt mehr untereinander haben, gearbeitet werden, damit nicht ganze Abteilungen ausfallen. Bei der Berliner Polizei sind insgesamt etwa 25 000 Menschen beschäftigt, von denen knapp 18 000 Polizeibeamte sind. Dazu kommen zahlreiche angestellte Fachleute wie Juristen, Wissenschaftler und Schreibkräfte sowie mehrere Tausend Wachleute und Auszubildende. Andere Bundesländer haben ähnliche und zum Teil noch höhere Zahlen veröffentlicht.