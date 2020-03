Sozialverband ruft Mitglieder zu Applaus auf

Berlin. Der Sozialverband Berlin-Brandenburg hat seine Mitglieder zum Applaus für Beschäftigte in Gesundheits- und anderen Versorgungsberufen aufgerufen. "Wir unterstützen den Aufruf an die Berliner Bürger über die Sozialen Medien, am 21. März um 19.00 Uhr von unseren Balkonen oder Fenstern Respekt und Dank für den mutigen Einsatz der vielen "stillen Heldinnen und Helden" des Alltags in Zeiten von Corona mit einem Applaus zu bedenken", sagte die Landesvorsitzende, Ursula Engelen-Kefer.

Bereits in den vergangenen Tagen bedankten sich Menschen vielerorts mit einem Applaus für die Arbeit der Beschäftigten. Der Sozialverband Berlin-Brandenburg hat 12 Kreis- und 20 Ortsverbände mit 7600 Mitgliedern.