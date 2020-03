Zwei Motorradfahrer bei Unfällen schwer verletzt

Berlin. Ein Motorradfahrer prallte gegen ein Auto, ein anderer stürzte nach einer Vollbremsung: Bei Verkehrsunfällen in den Berliner Ortsteilen Alt-Hohenschönhausen und Weißensee sind am Donnerstagnachmittag zwei Menschen schwer verletzt worden. Das teilte die Polizei am Freitag mit.

Im ersten Fall fuhr den Angaben nach ein 56-jähriger Motorradfahrer in Alt-Hohenschönhausen auf der Gehrenseestraße. Kurz vor der Gottfriedstraße soll er seitlich gegen ein Auto gestoßen sein, das auf einem anderen Fahrstreifen in gleicher Richtung unterwegs gewesen war. Der Motorradfahrer sei gestürzt und habe schwere innere Verletzungen erlitten.

In Weißensee kam es laut Polizei fast zu einer Kollision auf der Kreuzung Feldtmannstraße Ecke Piesporter Straße. Nur mit einer Gefahrenbremsung habe ein 38-jähriger Motorradfahrer verhindern können, gegen ein Auto zu prallen. Auch hier habe der Mann schwere innere Verletzungen durch den Sturz erlitten. Das Motorrad, das weiter rutschte, sei gegen einen geparkten Wagen gestoßen.