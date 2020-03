Coronavirus-Krise: Erneut knapp 100 Verstöße in der Nacht

Berlin. Die Berliner Polizei ist auch in der Nacht zu Freitag gegen zahlreiche Verstöße gegen das neue Corona-Infektionsschutzgesetz vorgegangen. Von Donnerstagabend bis zum frühen Freitagmorgen überprüften Polizisten 98 Kneipen, Restaurants, Geschäfte und andere Objekte, wie eine Polizeisprecherin am Freitag sagte. Als Ergebnis wurden 91 Anzeigen gestellt, oft wegen der nicht mehr erlaubten Öffnung von Kneipen oder Läden. Die Verstöße verteilten sich über die ganze Stadt.

Auffällig ist, dass es offenbar nachts deutlich mehr gravierendere Verstöße gibt. Tagsüber sind es meist Geschäfte, die nicht mehr öffnen dürfen, aber sich nicht an die neue Verordnung halten. Am Donnerstag hatte es nach 119 Überprüfungen solcher, 34 Anzeigen gegeben. In der vorangegangenen Nacht lag die Zahl der Verstöße hingegen mit 97 deutlich höher.

Dazu kommen immer wieder Auffälligkeiten, die aber nicht strafbar sind. So wurde die Polizei in der Nacht zu Freitag wegen einer Ruhestörung in einer Schrebergartensiedlung alarmiert. Die Polizisten trafen dann auf fünf Jugendliche, die den Ort als eine Art Ersatzkneipe nutzten. Strafbar war das im Sinn des Infektionsschutzgesetzes nicht. Anzeigen habe es allerdings wegen der Ruhestörung und einiger Beleidigungen gegeben, so die Polizei.

Ein Filmteam, das mit Dreharbeiten beschäftigt war, wurde von der Polizei nur ermahnt. Die Filmleute waren demnach am Donnerstag in Charlottenburg angetroffen worden. Etwa 35 Menschen seien an den Dreharbeiten beteiligt gewesen, viele hätten einen Mundschutz getragen. Einen strafrechtlichen Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz habe die Polizei aber nicht festgestellt. Trotzdem habe das Team die Dreharbeiten beendet, so die Polizei.

Auch in Parks kontrollierte die Polizei am Donnerstagnachmittag wieder. Ob es größere Verstöße gab, war zunächst nicht bekannt. Zwar waren etwa im Volkspark Friedrichshain viele Radfahrer, Spaziergänger, Jogger, Skater und Kletterer unterwegs. Aber die allermeisten blieben auf Abstand zu anderen Menschen. Nur eine Gruppe Basketballer hielt sich auf einem eigentlich geschlossenen Feld nicht an das neue Gesetz.

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) sagte am Freitag im Inforadio des Rbb: "Viele haben begriffen, worum es jetzt geht, dass man Kontakte so weit wie möglich vermeidet." Es gebe aber immer noch Menschen, "die eng zusammenstehen, feiern, die zu Corona-Parties einladen".

Die Polizei will die Kontrollen in der Coronavirus-Krise vorerst fortsetzen. "Wir haben in diesen Spezialstreifen weit über 100 Beamte, die jeweils tagsüber von 6.00 bis 18.00 Uhr und abends von 18.00 bis 6.00 Uhr unterwegs sind", sagte die Sprecherin. Dazu kämen noch die üblichen Streifenwagen, die sich in ihrem normalen Dienst ebenfalls um das Problem kümmern würden.

In Berlin sind Kneipen und Clubs seit dem 14. März geschlossen. Seit dem 18. März mussten auch zahlreiche Geschäfte schließen, Restaurants dürfen nur noch bis 18.00 Uhr öffnen.