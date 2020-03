Senat Sportsenator appelliert an Berliner: Bleibt eurem Club treu

Berlins Innen- und Sportsenator Andreas Geisel hat den Berliner Sportvereinen in Zeiten der Coronavirus-Krise Mut zugesprochen. "Ich bin mir sicher, dass wir gemeinsam mit großer Solidarität den Berliner Sport durch diese schwierige Zeit bringen werden", sagte Geisel in einem Presseschreiben der Senatsverwaltung für Inneres und Sport am Freitag.

Er rief vor allem Vereinsmitglieder dazu auf, ihrem Club in der schwierigen Phase unbedingt die Treue zu halten. "Mitgliedsaustritte würden die Situation noch verschlimmern", sagte er.

Aufgrund der Coronavirus-Pandemie ist der Sportbetrieb in der Hauptstadt auf allen öffentlichen und privaten Sportstätten, in Schwimmbädern und Fitnessstudios derzeit untersagt. Sportveranstalter und deren Dienstleister verzeichnen "durch die Absage von Veranstaltungen enorme wirtschaftliche Einnahmeausfälle bis hin zur Bedrohung ihrer wirtschaftlichen Existenz", sagte Geisel. Ausnahmen gebe es momentan wenige - im Wesentlichen nur für Profi-Mannschaften oder Kaderathleten mit Olympia-Perspektive.

Für die sportaktiven Berlinerinnen und Berliner sei die aktuelle Situation eine echte Herausforderung. "Dennoch appelliere ich an die Sportgemeinde, physische Begegnungen mit Menschen möglichst zu vermeiden und die Verhaltensempfehlungen des Robert-Koch-Instituts ernst zu nehmen und sich strikt daran zu halten", so der Sportsenator weiter.