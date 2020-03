Krankheiten Coronavirus-Infektionen in Brandenburg auf 232 gestiegen

Potsdam. Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen in Brandenburg hat sich am Freitag auf 232 erhöht (Stand: 8.00 Uhr). 28 bestätigte Fälle seien im Vergleich zum Vortag hinzugekommen, teilte das Gesundheitsministerium in Potsdam mit.

Neu gemeldet wurden demnach zehn Coronavirus-Infektionen in Potsdam, in der Landeshauptstadt verdoppelte sich damit die Zahl auf 20. Acht Infektionen kamen im Landkreis Barnim dazu, sechs im Landkreis Oberhavel. Jeweils zwei neue Infizierte verzeichneten Cottbus und Brandenburg/Havel.

An der Spitze mit der Zahl der Infizierten steht damit aktuell der Landkreis Barnim. Dort gibt es derzeit insgesamt 29 bestätigte Coronavirus-Fälle.