Herthas Lukebakio appelliert: Zuhause bleiben

Berlin. Fußballprofis von Bundesligist Hertha BSC setzen ihre Appelle an die Öffentlichkeit in der Coronavirus-Krise fort. "Wie ihr sehen könnt, ist die Situation schwierig für alle. Das Einzige, was ihr machen könnt, um zu helfen, ist zuhause zu bleiben. Bleibt gesund, Gott schütze euch", sagte Stürmer Dodi Lukebakio in einem Internetvideo, das der Hauptstadtclub am Freitagmorgen veröffentlichte. Der 22 Jahre alte Belgier ist darin auf einem Spinningrad auf einem Balkon zu sehen. "Wir arbeiten alle hart daran, in Form zu bleiben."

Bereits zuvor hatten sich Hertha-Spieler wie Vladimir Darida mit ähnlichen Botschaften aus der häuslichen Quarantäne zu Wort gemeldet. Nach dem positiven Befund eines Spielers halten sich Mannschaft, Trainer und Funktionsteam derzeit für zwei Wochen zuhause auf. Während die Deutsche Fußball Liga zunächst bis zum 2. April die Spiele ausgesetzt hat, darf in Berlin bis zum 19. April nicht gespielt werden. Das hatte der Senat im Kampf gegen die weitere Ausbreitung des Coronavirus beschlossen.