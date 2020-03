Berlin/Potsdam. Ob Infizierte oder Kontaktpersonen – etliche Berliner sind wegen des Coronavirus derzeit in Quarantäne und dürfen die eigenen vier Wände nicht verlassen. Zwangsläufig können sie in dieser Zeit auch ihre Fahrkarten für den öffentlichen Nahverkehr nicht wahrnehmen.

Zumindest manche von ihnen können sich die entgangene Leistung jedoch erstatten lassen. Der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) hat seine Erstattungsbedingungen konkretisiert.

Amtlich angeordnete Quarantänefälle: Ticket wird erstattet

Wer Zeitkarten wie ein Monats- oder 7-Tage-Ticket gekauft hat und dieses wegen Krankheit oder Unfällen nicht nutzen kann, kann sich regulär die entgangene Leistung erstatten lassen. Der VBB stellt nun klar: Das gleiche gilt auch für amtlich angeordnete Quarantänefälle. Der Verkehrsverbund erstattet den Kaufpreis abzüglich des Werts von zwei Einzelfahrkarten, also 5,80 Euro, je Tag, an dem das Ticket noch genutzt werden konnte, so der VBB.

Nicht zurückgegeben werden können hingegen nicht abgestempelte Einzelfahrausweise oder Tagestickets. Sie behalten jedoch ihre Gültigkeit. Nicht unter die Regelung fallen Abonnements und Firmentickets, hieß es weiter. Sollten die Einschränkungen längerfristig bestehen oder verschärft werden, werde zu einem späteren Zeitpunkt „eine Kulanzregelung für diese Kundengruppe neu bewertet“.

Wegen der derzeit auch beim VBB personell angespannten Lage bittet der Verkehrsverbund die Fahrgäste, zunächst von Anfragen zu Erstattungsmöglichkeiten abzusehen.

