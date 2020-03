Coronavirus: Ausgangssperre in Berlin? Rot-rot-grün mit heftigem Streit

Bild vom 18. März 2020: Zahlreiche Menschen halten sich im Mauerpark in Prenzlauer Berg auf. Auch angesichts solcher Szenen halten Experten und Politiker eine Ausgangssperre in Berlin für geboten.

Coronavirus Heftiger Streit im Senat über Ausgangssperre in Berlin

Berlin. Der rot-rot-grüne Senat ist sich uneinig über die weitere Strategie zur Bekämpfung der Coronavirus-Epidemie. In der Sitzung der Stadtregierung habe es am Donnerstagabend heftigen Streit über die Ausgangssperre gegeben, berichteten Teilnehmer. Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) und Kultursenator Klaus Lederer (Linke) hätten Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) heftig für ihre Pläne kritisiert, auch in Berlin den Shutdown zu erklären.