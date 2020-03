Brände Jachten auf Bootsliegeplatz in Werder/Havel in Brand geraten

Werder/Havel. Mehrere Jachten haben auf einem Bootsliegeplatz in Werder/Havel (Landkreis Potsdam-Mittelmark) gebrannt. Das Feuer an den an Land stehenden Booten sei am frühen Freitagmorgen aus bislang ungeklärter Ursache ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Es werde in alle Richtungen ermittelt. Zwei Boote wurden beschädigt, verletzt wurde niemand. Zur Schadenshöhe machte die Polizei keine Angaben.